Le puntate de Il Paradiso delle Signore dal 27 al 31 dicembre non verranno trasmesse su Rai 1 per le festività natalizie ma riprenderanno il 3 gennaio 2022 con tante nuove storie. Nel frattempo, al grande magazzino, tutti i clienti sono in fermento per la riffa a scopo benefico organizzata da Vittorio. I proventi andranno a Don Saverio, con i quali aiuterà i poveretti. I premi sono molto ricchi, non certo oggetti di poco conto. C'è anche il giradischi di Vittorio e Marta, un oggetto a loro molto caro che - almeno a quanto ha detto Conti - ora appartiene al passato.

E poi c'è il ciondolo di Ludovica, monile al quale è molto affezionata ma che ha deciso di cedere. Nella puntata di ieri de Il Paradiso delle signore, Marcello non sembrava molto convinto della scelta della sua fidanzata e, per amore suo, potrebbe anche compiere un gesto inaspettato.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Marcello e Ludovica potrebbero lasciarsi

Non sono passati inosservati ai telespettatori più attenti gli sguardi che si sono scambiati Marcello e Ludovica nell'episodio di ieri de Il Paradiso delle signore. Ludovica, nello studio con Vittorio, ha ceduto uno dei gioielli ai quali era più affezionata. Niente di strano, se non fosse che la bella Brancia è ancora in crisi per le difficoltà economiche che l'hanno travolta all'improvviso mesi fa.

Marcello era dispiaciuto nel vedere la fidanzata disfarsi del ciondolo, Quando si è alzata, lei ha alzato gli occhi al cielo, come non si sentisse davvero capita da Marcello.

Altro particolare: Marcello qualche tempo fa aveva intenzione di ufficializzare la sua relazione, ma Ludovica non ha voluto, preferendo restare nell'ombra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Villa Bergamini è la loro alcova, il loro nido d'amore nel quale la differenza di ceto non esiste. Ma, una volta fuori da quel paradiso, i due sembrano piuttosto distanti. Non escludiamo dunque che, nelle nuove puntate in onda a gennaio 2022, possano lasciarsi.

Marcello trucca la riffa? Il Paradiso delle signore spoiler 2022

Barbieri vorrebbe vincere il televisore, sarebbe perfetto per la Caffetteria.

Nello stesso tempo, desidererebbe che Ludovica tornasse in possesso del suo ciondolo. E se Barbieri truccasse la riffa per amore della sua fidanzata? Un gesto che sicuramente dimostrerebbe quanto tiene a lei, ma che lo metterebbe nei guai.

Non sappiamo come andranno le cose tra Marcello e Ludovica nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore che torneranno su Rai 1 dal 3 gennaio 2022, ma non si possono ignorare i primi screzi che stanno mettendo alla prova questa coppia.

Chissà se l'amore vincerà anche la grande differenza di ceto sociale. Noi ci auguriamo di sì, voi cosa ne pensate? Non resta che attendere i nuovi episodi per vedere come si evolveranno le trame.