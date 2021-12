Molti telespettatori di Un posto al sole in queste settimane hanno sperato che, grazie al nuovo lavoro presso lo studio legale di Niko, Alberto Palladini sia finalmente cambiato, ma sembra proprio che non sia così.

Su ammissione dello stesso attore Maurizio Aiello, infatti, non è ancora giunto il momento del riscatto per il suo personaggio, condannato, almeno per ora, a vivere in un loop che lo vede commettere sempre gli stessi errori. A quanto pare l'affetto sincero per il piccolo Federico e la volontà di riconquistare Clara, ironicamente, lo porteranno a prendere nuovamente la strada sbagliata.

Ma cosa succederà esattamente nelle prossime puntate?

Upas, Maurizio Aiello: 'Vorrei che Alberto migliorasse sotto tanti aspetti'

Sembrava che, stavolta, Alberto avesse messo davvero la testa a posto. L'uomo ha iniziato, con grande entusiasmo, a lavorare presso lo studio di Niko ed è sembrato, sinceramente, intenzionato a badare al piccolo Federico, per rimediare agli errori fatti in passato. Ma è davvero così? A rispondere a questo quesito è stato lo stesso Maurizio Aiello che, ad una domanda precisa sul suo personaggio, ha così risposto: "Dico solo che per lui non è ancora arrivato il momento della redenzione”.

Poi ha continuato: “Sono affezionato ad Alberto ma vorrei che migliorasse, sono però contento di una cosa: il pubblico reagisce bene ai suoi colpi di testa, anche se lui resta insopportabile”.

Un posto al sole, anticipazioni: Alberto resta 'cattivo'

Niko (Luca Turco) quindi ha sbagliato ad assumere Alberto, mentre suo padre Renato (Marzio Honorato) aveva ragione, sin dall'inizio, a diffidare dell'uomo. Qualche indizio che le cose potessero andare storte in effetti c'era già. Nell'episodio del 30 novembre Alberto, rimasto solo nello studio di Niko, si è seduto al posto del giovane Poggi con fare sprezzante, poggiando i piedi sulla scrivania.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Purtroppo, a parte le parole di Aiello, non ci sono ancora anticipazioni ufficiali che descrivano cosa succederà nelle prossime puntate.

Un posto al sole, trame 13-17 dicembre: Alberto litiga duramente con Clara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Clara (Imma Pirone) parlerà ad Alberto della proposta di andare a vivere assieme, fattale da Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).

Palladini però non la prenderà affatto bene e litigherà furiosamente con la sua ex.

Quanto a quest'ultima non è chiaro cosa deciderà, ma dopo aver parlato, in modo sincero, con Ornella (Marina Giulia Cavalli), la giovane Curcio si appresterà a prendere una decisione molto dolorosa, anche se necessaria.