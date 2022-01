Secondo un rumor molto fondato, presto tre personaggi importanti lasceranno Un posto al sole. Per due di essi però si tratterebbe di una semplice turnazione. Questa coppia si allontanerà quindi per lasciare il posto ad altri, salvo poi rientrare dopo qualche mese. La curiosità maggiore, però, riguarda il terzo nome, poiché tale personaggio dovrebbe lasciare la soap in modo definitivo. Ma chi potrebbe essere? A seguire una liste di possibili candidati a lasciare Upas nelle prossime puntate.

Un posto al sole, due personaggi pronti ad andare via

Per iniziare è giusto cercare di capire chi saranno i due protagonisti che a breve saluteranno la soap, a tempo determinato.

L'unico indizio certo è che si tratta di due personaggi legati tra loro. Visto il caso Angela e Franco si è preferito quindi non divedere un'altra coppia e dare una piccola pausa ad entrambi, ma chi potrebbero essere questi due personaggi? A meno di grossi imprevisti sono da escludere Silvia (Luisa Amatucci) e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) la cui storia d'amore è in pieno svolgimento, inoltre c'è già stata la partenza di Michele e lo stesso discorso vale anche per Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), dopo la partenza di Vittorio, sembrano stabili e dovrebbero continuare a portare avanti la linea comica della soap.

Per quanto riguarda Raffaele (Patrizio Rispo) e sua moglie, l'attore ha dichiarato che sarà impegnato in una storyline drammatica, il che restringe notevolmente il campo. Restano, ovviamente, saldi al loro posto Nunzio (Vladimir Randazzo), Chiara (Alessandra Masi) e la new entry Katia (Stefania De Francesco), anzi, destinati ad avere sempre più spazio .

Un posto al sole, una coppia sta per salutare

I candidati più probabili a salutare, per qualche mese, sono rimasti in pochi. Tra questi ci sono sicuramente Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) qualora dovessero decidere di allontanarsi da Napoli per far si che Rosato si rimetta in sesto fisicamente e mentalmente.

Soluzione possibile anche se si è vista già l'anno scorso. Ci sono poi Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), i due al momento non hanno storie da raccontare e ne hanno passate davvero tante quindi una pausa potrebbe starci. C'è poi la possibilità di Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), qualora la ragazza decidesse d andare a studiare fuori Napoli. Molto più difficile ma da non escludere un allontanamento di Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone) se i due volessero cambiare appartamento.

Un posto al sole, qualcuno pronto a dire addio

Gli avvicendamento nel cast sono frequenti, quindi i riflettori sono puntati, maggiormente, sul terzo nome. Un personaggio molto presente e, attualmente, nella sigla, che lascerà, forse per sempre Un posto al sole.

Andando a sbirciare le anticipazioni a tale profilo, al momento, corrispondono due personaggi. Il primo è Fabrizio: l'uomo a breve metterà le mani addosso a Marina e colpirà Ferri al volto. Dopo essere andato fuori controllo, probabilmente, proverà a levarsi la vita. Una tale trama sembra quindi suggerire, fortemente, un suo addio. Tale personaggio, inoltre, ha già avuto in passato il suo processo di redenzione e, difficilmente, si cercherà di recuperarlo. Discorso diverso per Patrizio che resta il secondo candidato più probabile all'addio. Lorenzo Sarcinelli si è da poco laureato in lettere e da poco ha lavorato con Vincenzo Salemme. Vista, la giovane età l'attore potrebbe essere intenzionato a provare altre strade.

Dopo l'addio di Vittorio, un altro protagonista giovane potrebbe quindi lasciare la soap. Le trame inoltre parlano di una decisione sorprendente che il ragazzo prenderà dopo aver preso atto dei ricatti di Alberto e della condizione di Clara. Il ragazzo deciderà forse di lasciare Palazzo Palladini? Per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi giorni.