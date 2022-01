Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 24 al 28 gennaio del 2022, si potrà assistere all'inesorabile discesa verso l'abisso di Fabrizio. L'uomo arriverà a mettere le mani addosso a Marina e a sferrare un pugno a Ferri. Questo però non sarà l'epilogo della vicenda, dal momento che Rosato, preso dalla disperazione più totale, penserà che gli sia rimasta una sola cosa da fare. Già, ma cosa?

Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 gennaio: Marina viene aggredita

Mentre il pastificio sarà travolto da una crisi senza precedenti, Fabrizio (Giorgio Borghetti) dovrà fare i conti con un'altra terribile notizia.

All'uomo verrà infatti notificato un avviso di garanzia che finirà per destabilizzarlo totalmente. Le anticipazioni rivelano, inoltre, che dietro le disgrazie di Rosato si cela, in realtà, Lara Martinelli (Chiara conti). La donna ha infatti messo in giro la notizia che la pasta Rosato contiene grano tossico, dando così il colpo di grazia all'imprenditore. L'equilibrio psichico, già labile, di quest'ultimo ne risentirà fortemente portandolo a perdere ogni controllo e spingendolo a bere, ma questo non sarà che l'inizio del dramma. Quando Marina cercherà di farlo ragionare, Fabrizio avrà un forte scatto di ira e aggredirà violentemente la moglie, come non aveva mai fatto prima.

Un posto al sole, spoiler 24-28 gennaio: Fabrizio colpisce Roberto

Marina (Nina Soldano), stravolta e spaventata dalla furia di Fabrizio, scapperà via di casa e si rifugerà al caffè Vulcano. Qui, fortunatamente, troverà Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) che le presteranno soccorso. L'imprenditrice, ancora scossa per l'accaduto, accetterà il loro aiuto e passerà la notte nel loro appartamento.

Il giorno seguente Fabrizio giungerà, come una furia, a Palazzo Palladini dove incrocerà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Convinto che sua moglie abbia trascorso la notte con Ferri perderà, ancor di più, la testa e mollerà un pugno sul naso a Ferri.

Un posto al sole, puntate dal 24 al 28 gennaio: una decisione disperata

Dopo aver attaccato Ferri, Fabrizio capirà di avere passato il limite. L'uomo andrà via a tutta velocità e inizierà a pensare a tutto quello che è accaduto, ma non farà altro che visualizzare ricordi negativi. Rosato, oramai disperato, capirà che gli resta un'unica cosa da fare, ma purtroppo le anticipazioni non svelano cosa. L'uomo tenterà davvero il suicidio? A quanto pare l'uomo rischierà effettivamente la vita, ma non morirà, però Marina, seppur ancora scossa e spaventata, deciderà di dare un'ultima possibilità a suo marito, mettendolo di fronte a un aut aut. Ma lui come reagirà?