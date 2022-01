È trapelata un'indiscrezione nelle ultime ore che, se confermata, metterebbe ancora più in agitazione i fan, già molto provati dalle ultime novità su Un posto al sole. Dopo le partenza di Michele e Angela e l'addio di Vittorio, pare che un altro personaggio sia destinato a salutare la soap opera partenopea per un periodo non specificato. Ma chi potrebbe essere a dover lasciare Upas?

Un posto al sole, nuovi personaggi e rientri dal passato

Quello attuale è un periodo molto "movimentato" per Un posto al sole. Il cast sta prendendo una sua forma tra nuovi ingressi e addii di personaggi molto importanti.

Nelle prossime puntate verranno svelati nuovi dettagli in merito alla new entry Virginia (Desirée Noferini), moglie di Riccardo Crovi (Mauro Racanati). A breve farà invece la sua apparizione Katia Cammarota (Stefania De Francesco) che, a quanto, pare sarà presente per un lungo arco narrativo che vedrà impegnati anche Nunzio (Vladimir Ranzazzo) e Chiara (Alessandra Masi), sempre più presenti nei prossimi episodi.

Un posto al sole, è tempo di addii

A breve c'è stato un rientro lampo per Otello (Lucio Allocca), Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano), per loro però, almeno per il momento, non sembra previsto alcun rientro. C'è la conferma, invece, del ritorno di Angela, e una suggestione in merito al rientro di Michele (Alberto Rossi), anche se non ci sono indicazioni precise in merito.

Discorso un po' diverso per Vittorio (Alessandro Amato D'Auria), il suo post di commiato e i saluti della collega Antonella Prisco hanno lasciato pensare che il suo non sia un semplice arrivederci, ma un vero e proprio addio. In tema di addii, ci sarebbe però un ulteriore personaggio che sta per lasciare la soap. Ma di chi si tratta?

Un posto al sole, un nuovo personaggio sta per lasciare la soap

Secondo, alcuni rumor da confermare, pare che a breve ci sarà una turnazione di alcuni personaggi, attualmente molto presenti. Quindi una storyline si chiuderà mandando in "pausa" due protagonisti, ma questo rientra nella routine, la vera notizia è un'altra. Si vocifera, infatti, molto insistentemente che un altro personaggio importante dovrebbe abbandonare, presto, Un posto al sole, in modo definitivo.

Ovvio che in futuro, questo protagonista, potrebbe sempre rientrare, ma la sensazione è che il suo ciclo narrativo verrà chiuso in modo definitivo e che l'attore o attrice sia intenzionato a non tornare. Purtroppo non ci sono indizi che permettano di capire chi possa essere. Attualmente a vivere una situazione difficile è sicuramente Fabrizio, ma anche Patrizio non se la sta passando benissimo. Ci sono poi personaggi come Giulia e Ornella che hanno sempre meno spazio, ma fare un identikit ora sarebbe inutile, non resta che attendere per capire chi possa essere questo misterioso personaggio che sta per dire addio alla soap.