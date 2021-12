Le puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda a partire dal 3 gennaio 2022 porteranno una ventata di novità nelle vicende della soap, in primis nella vita di Vittorio Conti. Come i telespettatori hanno visto recentemente, il direttore del grande magazzino milanese ha momentaneamente messo da parte la sofferenza per il fallimento del suo matrimonio. Secondo le anticipazioni diffuse in rete, l'uomo riuscirà a trovare un proprio equilibrio. Inoltre, nelle puntate inedite in onda su Rai 1 nel nuovo anno, Conti riprenderà in mano la sua vita sentimentale e riaprirà nuovamente il suo cuore ad una donna.

Di chi si tratterà? Già nei primi mesi di programmazione della sesta stagione l'uomo è apparso molto vicino a Tina Amato. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, sembra improbabile che il nuovo interesse amoroso del direttore possa essere la giovane siciliana. Attualmente le ipotesi più ricorrenti ruotano attorno a Beatrice e ad un inaspettato ritorno di Marta.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Vittorio guarderà avanti

Come i telespettatori hanno visto, alla fine della quinta stagione de Il Paradiso delle signore, il matrimonio tra Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) è naufragato con la partenza della giovane per gli Stati Uniti. La sesta stagione della soap è ripartita a distanza di pochi mesi dalla separazione e il pubblicitario ha pensato di concentrarsi sul lavoro.

Il ritorno a Milano di Tina (Neva Leoni) ha inciso sulla ripresa nell'uomo, che nel corso delle puntate ha instaurato un forte legame con la giovane cantante, gettando le basi per un rapporto che sembrava più di una semplice amicizia. Recentemente, invece, è andata via via scemando l'ipotesi di un nascente amore tra i due, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate da Neva Leoni.

"Non sono pronti per un nuovo amore. Tina dovrà metabolizzare il tradimento del marito e pensare ai suoi problemi di salute", ha dichiarato l'interprete della cantante in alcune interviste rilasciate nelle scorse settimane. Dunque, Vittorio guarderà avanti, ma la figlia di Agnese (Antonella Attilio) non sarà al suo fianco. Per chi tornerà a battere il cuore di Conti?

Beatrice potrebbe essere il futuro interesse amoroso di Vittorio: Il Paradiso delle signore 6, spoiler 2022

Archiviata l'ipotesi di una relazione con Tina Amato, si è fatta strada recentemente la tesi su un ritorno di fiamma tra Conti e Beatrice (Caterina Bertone). Nella scorsa stagione tra i due ex fidanzati, nonché cognati (la contabile è la vedova del fratello di Vittorio), in assenza di Marta, erano riaffiorati i sentimenti di un tempo. Al ritorno della Guarnieri, però, il rapporto era tornato ad essere quello tra parenti, legati soltanto da affetto e stima reciproca. Nelle attuali puntate de Il Paradiso delle signore 6 Beatrice ha proposto a Vittorio di trascorrere insieme le festività. Secondo le ultime indiscrezioni, ciò potrebbe portare a nuovi risvolti sentimentali tra i due.

Inoltre, sempre secondo le ipotesi diffuse sul web, la rivale di Beatrice potrebbe essere ancora una volta Marta. Non è infatti escluso un ritorno clamoroso della signora Conti.

I risvolti 2022 de Il Paradiso delle signore 6: Adelaide parte, Flora e Umberto si avvicinano

Il Paradiso delle signore 6 è attualmente in pausa per le festività. La soap si è fermata con la puntata trasmessa il 24 dicembre e riprenderà con la consueta programmazione (dal lunedì al venerdì alle 15:55), il 3 gennaio 2022. Le puntate inedite della sesta stagione si preannunciano ricche di colpi di scena. Alcuni di questi avranno delle ripercussioni nelle trame incentrate su Adelaide. Come il pubblico ha visto, nelle recenti puntate della soap il personaggio interpretato da Vanessa Gravina si è fatto travolgere dalla tristezza e dalla nostalgia.

Le anticipazioni rivelano che la contessa di Sant'Erasmo, per alleviare la mancanza dei suoi cari, deciderà di assentarsi da Milano e di passare un po' di tempo a Parigi dal nipote Riccardo. Le puntate del 2022 partiranno proprio dall'assenza della donna e dal ritorno a Milano della sua figliastra Flora (Lucrezia Massari). Stando agli spoiler rilasciati sul web, mentre Adelaide si troverà in Francia, Umberto (Roberto Farnesi) si lascerà andare all'attrazione che prova per la stilista e quest'ultima sembrerà apprezzare il corteggiamento dell'uomo.