Ida Platano l'ha ricordato di recente negli studi di Uomini e donne, per questo non è da escludere che Riccardo Guarnieri possa presto tornare davanti alle telecamere per un chiarimento. Sono passati molti mesi dall'ultima apparizione in tv del bel pugliese, e oggi i fan sono curiosi di sapere cosa ne pensa delle belle parole che la dama ha usato quando ha parlato del loro turbolento ma vero amore.

Possibili rientri negli studi di Uomini e Donne

Sono passati pochi giorni da quando è andata in onda su Canale 5 una puntata di Uomini e Donne che ha spiazzato i telespettatori.

Nel raccontare al pubblico in studio la conoscenza che ha iniziato con un nuovo membro del parterre del Trono Over, Ida si è lasciata andare ai ricordi. Spronata da Maria De Filippi ad ammettere che fa fatica a provare forti sentimenti per qualcuno dopo la delusione che ha vissuto con Riccardo, la dama si è commossa e ha dato ragione alla conduttrice.

Anche Gianni Sperti ha sottolineato quanto Platano non riesca a riaprire il suo cuore dopo la rottura con Guarnieri che, a detta di molti, è l'unica persona che la parrucchiera ha amato veramente da quando ha messo piede nel programma Mediaset.

L'amica di Gemma Galgani ha confessato che dopo il pugliese non ha più sentito le farfalle nello stomaco per nessuno, neppure per Diego Tavani, al quale aveva chiesto di lasciare insieme il dating-show per conoscersi meglio lontano dai riflettori.

Rumor sul futuro di Uomini e Donne

Le anticipazioni che sono trapelate di una puntata di Uomini e Donne che deve ancora andare in onda, fanno sapere che Maria De Filippi ha mostrato al pubblico in studio uno sfogo che Ida ha avuto dietro le quinte dopo aver ricordato la storia con Riccardo.

La dama del Trono Over non ha trattenuto le lacrime quando la redazione le ha chiesto di dire quello che aveva provato poco tempo prima nell'ammettere che Guarnieri è l'unico che ha amato veramente da quando partecipa al dating-show.

Detto questo, la bella Platano sta continuando a conoscere alcuni nuovi cavalieri del parterre ma, almeno per il momento, non ha ancora trovato qualcuno che catturi completamente la sua attenzione.

La sensazione che hanno molti spettatori, è che Ida sia ancora presa da Riccardo, che non l'abbia dimenticato e questo fa fatica a provare un forte sentimento per un'altra persona.

L'addio a Uomini e Donne dopo la scelta di Roberta

Dopo aver saputo che Ida pensa ancora con affetto e malinconia alla storia d'amore che ha vissuto con Riccardo, molti spettatori di Uomini e Donne sono arrivati a formulare una teoria che potrebbe anche risultare verosimile.

Non è da escludere, infatti, che in una delle prossime puntate Guarnieri riappaia in studio per avere un confronto con l'ex fidanzata che di recente l'ha citato.

Il pugliese non si fa vedere davanti alle telecamere da mesi, ovvero da quando ha ufficializzato la fine della relazione con Roberta Di Padua. I due si erano scelti in modo romantico e sotto una cascata di petali rossi, ma il rapporto è durato poco a causa di insormontabili divergenze caratteriali.

Dopo essere tornato single, il cavaliere non è più apparso nel parterre del Trono Over, segno che non intende dare a sé stesso e al dating-show un'altra possibilità.

I fan del programma di Maria De Filippi gioirebbero nell'assistere ad un nuovo faccia a faccia tra Ida e Riccardo, anche perché i due sono stati protagonisti assoluti delle ultime edizioni con il loro infinito tira e molla.

Da quando il personal trainer ha lasciato definitivamente il cast, la bresciana si è un po' spenta e non ha fatto molto parlare di sé se non per la breve ma passionale frequentazione con Diego Tavani.