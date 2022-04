Atalanta-Napoli rappresenta uno dei punti chiave di questo appassionante campionato di Serie A. La trentunesima giornata si prospetta infatti essere particolarmente interessante. L'Inter affronterà la Juventus in una delle sfide cruciali per la lotta scudetto, mentre il Milan giocherà in casa del Bologna in una gara tutt'altro che banale. La partita che vedrà protagonisti la formazione bergamasca e quella partenopea può tuttavia riservare dei risvolti inaspettati, con la possibilità di smuovere in modo significativo gli equilibri dell'attuale classifica di serie A.

Lo stato di forma dell'Atalanta

La squadra di casa si presenta animata da un prepotente desiderio di vittoria. Nonostante l'assenza di un giocatore chiave per la difesa quale Rafael Toloi, nonché di due elementi fondamentali dell'attacco, Duvan Zapata e Jeremie Boga, la Dea scenderà in campo col solo obbiettivo di vincere. Dopo i risultati deludenti in campionato nel corso dell'ultimo mese e mezzo, l'Atalanta si è infatti lasciata scavalcare dalla Juventus che, infilando una buona serie di risultati positivi, si è portata ad otto punti di vantaggio rispetto ai diretti contendenti per il quarto posto. Complici anche gli impegni in Europa League, l'Atalanta non è riuscita a trovare il successo atteso ad inizio campionato, ed è ora chiamata ad una prova di grande maturità e consapevolezza contro il Napoli la prossima domenica, una prova che la formazione guidata da Gian Piero Gasperini non può permettersi di fallire.

Un elemento di spinta per la squadra bergamasca va sicuramente rilevato nell'importante vittoria contro il Bologna nella scorsa giornata di campionato, vittoria regalata all'Atalanta dal gol di Cissè, calciatore che fino a pochi mesi fa giocava in seconda categoria e che qualche settimana fa ha deciso una gara dal peso specifico immenso, a riprova del grande valore del lavoro svolto dallo staff della squadra.

É proprio dalle sue sicurezze che l'Atalanta deve partire per cercare di strappare una vittoria contro il Napoli, da questa perfetta mescolanza tra giocatori giovani e d'esperienza.

Napoli: vincere per continuare a sognare

Dall'altra parte vi è invece il Napoli, che sta vivendo un momento particolarmente positivo. Dopo la brutta sconfitta in casa con il Milan, che gli è costata la testa della classifica, la squadra partenopea ha mostrato di essere finalmente cresciuta, portando a casa due vittorie consecutive nelle ultime due di campionato contro Verona ed Udinese.

Nonostante le prestazioni dell'intera squadra siano state buone in ambo le gare, c'è sicuramente un nome che sovrasta gli altri, quello di Victor Osimhen. Già al centro delle notizie del prossimo mercato estivo, l'attaccante nigeriano ha caricato sulle proprie spalle il Napoli, decidendo proprio le gare con le succitate Verona e Udinese con due doppiette consecutive. Sarà proprio l'assenza di Osimhen nella gara contro l'Atalanta uno dei fattori determinanti. Egli era già diffidato e in seguito alla discussa ammonizione per fallo di mano nella partita con l'Udinese, il giocatore non potrà essere presente nella gara di domenica. A sostituirlo probabilmente ci sarà Mertens [VIDEO], che pochi giorni fa è diventato papà, e che potrebbe rivelarsi l'arma segreta del Napoli nella prossima gara di campionato.

Questa infatti non è una partita come le altre: il Napoli deve vincere se vuole ancora credere nel sogno scudetto, e per farlo dovrà necessariamente passare contro un avversario che, negli ultimi anni, si è sempre rivelato particolarmente ostico da affrontare per i partenopei.

Conclusioni finali su Atalanta-Napoli

In definitiva, Atalanta-Napoli si prospetta essere una gara estremamente interessante, una gara che potrebbe determinare in parte il futuro del campionato italiano. Sarà la Juventus di Max Allegri ad aggiudicarsi il posto in Champions, o l'Atalanta guidata da Gasperini a strappare quell'ultimo posto valido per la massima competizione europea? Il Napoli avrà la forza di imporre il proprio gioco e portare a casa la vittoria, o vedrà ancora il Milan sfuggirgli in vetta alla classifica si Serie A? Sono domande alle quali non si ha ovviamente ancora risposta, ma una cosa la si può dire con certezza: Atalanta-Napoli sarà una gara nel quale a farla da padrone sarà il bel gioco.