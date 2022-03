Dopo la sosta per le qualificazioni dei mondiali, riparte il campionato di calcio di Serie A con la trentunesima giornata, in programma nel primo weekend di aprile.

La situazione nell'alta classifica è ancora in bilico e vede il Milan guidare la classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli, con l’Inter a distanza di 6 punti (ma con una partita da recuperare). Al quarto posto, con 59 punti, c’è la Juventus di Max Allegri, che si trova in un buon momento di forma.

Atalanta-Napoli

Il primo match decisivo per le zone clou della classifica è Atalanta - Napoli che si gioca domenica 3 aprile alle ore 15: i nerazzurri di Gasperini vengono da una vittoria di misura contro il Bologna con il gol dell’esordiente Cisse e il passaggio del turno in Europa League ha sicuramente portato entusiasmo all’ambiente.

Dal canto suo, il Napoli di Luciano Spalletti viene da due vittorie consecutive e giocando solo una partita a settimana potrà preparare bene le sfide fino al termine del campionato.

Il match tra Atalanta e Napoli è caratterizzato da un’assenza pesante: quella del centravanti azzurro Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano dovrà scontare la squalifica rimediata nel match contro l’Udinese, dove si è reso protagonista con un doppietta che ha consentito alla sua squadra di rimontare lo svantaggio. Al suo posto, dovrebbe giocare Dries Mertens [VIDEO], al settimo cielo per la nascita del figlio Ciro Romeo. Il resto della formazione dovrebbe essere pressoché uguale alle ultime gare, tranne nei quattro della difesa, dove a posto dell’infortunato Di Lorenzo dovrebbe esserci il giovane Zanoli.

L’Atalanta non ha assenze particolari e potrà contare sul rientro di Zappacosta, assente per squalifica contro il Bologna.

Juve-Inter

Alle ore 20:45 di domenica 3 aprile toccherà a Juventus-Inter. Il derby d’Italia sarà diretto dall’arbitro Irrati e sicuramente vedrà le due squadre motivate a fare risultato, con l’esito che inciderà in maniera rilevante sulla lotta scudetto.

Per il derby d’Italia, tra i bianconeri tornerà a disposizione Zakaria, mentre non ci sarà lo squalificato Pellegrini. A centrocampo spazio a Locatelli e Rabiot, mentre in attacco preferita la coppia Vlahovic-Morata, con Dybala, protagonista delle voci di mercato dopo il mancato rinnovo con i bianconeri, che dovrebbe entrare a partita in corso.

Fra i nerazzurri c’è il rientro di Brozovic in cabina di regia, con Dzeko e Lautaro in avanti, ancora in dubbio De Vrij.

Milan-Bologna

I rossoneri del Milan seguiranno le due gare sperando di tenere il distacco dalle inseguitrici e poi cercheranno, lunedì 4 aprile, nella sfida contro il Bologna di ottenere i tre punti. La squadra emiliana, lontana 11 punti dalla zona retrocessione e quindi momentaneamente non a rischio, ma la squadra rossoblù non avrà il suo allenatore in panchina. Il tecnico Sinisa Mihajlovic ha comunicato in conferenza stampa che, a causa di alcuni campanelli d’allarme, dovrà intraprendere un percorso terapeutico per anticipare la ricomparsa della leucemia mieloide che lo aveva colpito e quindi seguirà i suoi ragazzi dal letto di ospedale.

Nel Milan si rivede Tonali che riprenderà il suo posto a centrocampo, mentre in attacco dovrebbe essere confermato Giroud, che vive un momento di forma eccezionale: dopo il gol in Nazionale si avvicina ancora di più al record di Henry, che adesso dista solo due gol.