Giovedì 17 marzo alle ore 18:45 si giocherà Bayer Leverkusen-Atalanta, incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League 21/22. Il match d'andata tra le due compagini giocato il 10 marzo al Gewiss Stadium, è terminato 3-2 per gli orobici: in goal Muriel (2) e Malinovskyi per la Dea a cui hanno replicato Diaby e Aranguiz per le ''Aspirine''.

Dove vederla: la gara tra Bayer Leverkusen e Atalanta verrà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 202 del satellite), Sky Sport (canale 253 satellite) e sulle piattaforme streaming NowTv, SkyGo e Dazn.

Leverkusen, Demiraby in mediana

Mister Seoane e il suo Bayer Leverkusen affronteranno questo delicato match in trasferta contro la Dea senza poter contare sulle prestazioni degli infortunati Wirtz, Schick, Soane e Frimpong. Il tecnico delle ''Aspirine'', nella speranza di ribaltare il risultato dell'andata, potrebbe schierare il 4-2-3-1 con Hradecky a difesa dei pali. Quartetto che avrà buone chance di essere composto, almeno inizialmente, da Fosu-Mensah e Bakker che vestiranno i panni dei terzini, mentre la coppia Tah-Tapsoba farà da filtro centrale del pacchetto arretrato. La linea mediana della squadra tedesca, invece, potrebbe essere formata dal rientrante Demiraby e da Aranguiz. A trequarti campo, inoltre, i titolari dovrebbero essere Diaby, Palacios e Adli, i quali agiranno a supporto del vertice offensivo Alario.

Atalanta, 3-4-2-1 per Gasperini

Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta avranno a disposizione due risultati su tre (pareggio o vittoria) per strappare il pass per una storica qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Eccezion fatta per l'infortunato Zapata e per il malconcio Miranchuck, il tecnico orobico potrà contare sull'intera rosa a disposizione per questo importante match.

Per approdare al turno successivo, l'allenatore potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Musso come estremo difensore. Gli interpreti della difesa orobica, invece, potrebbero essere Toloi, Demiral e Palomino. Cerniera di centrocampo che, con ogni probabilità, sarà composta da Hateboer e Zappacosta nel ruolo di ali, mentre de Roon e Freuler faranno da scudo centrale.

A completare la formazioni dovrebbero esserci Malinovskyi e Koopmeiners sulla trequarti e Muriel unica punta.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Atalanta:

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky, Bakker, Tah, Tapsoba, Fosu-Mensah, Aranguiz, Demirbay, Palacios, Diaby, Adli, Alario. Allenatore: Gerardo Seoane.

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Palomino, Demiral, Toloi, Hateboer, Freuler, de Roon, Zappacosta, Koopmeiners, Malinovskyi, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini.