Lewandowski, Bale, Lukaku e Dybala, sono solo alcuni dei tantissimi pezzi grossi del calcio mondiale che potrebbero cambiare casacca nel prossimo anno.

Calciomercato internazionale: Il caso Lewandowski

Lewandowski è riconosciuto come uno degli attaccanti più forti di sempre. Il polacco a furia di gol sta battendo record su record con la maglia del Bayern Monaco. Il bomber nato a Varsavia però nel prossimo agosto spegnerà 34 candeline ed è noto come il club bavarese ami schierare tra le proprie fila calciatori giovani ed in rampa di lancio. Ecco perché diverse voci di Calciomercato vorrebbero il classe 88' pronto a fare le valigie e lasciare la capitale tedesca per accettare quella che realisticamente potrebbe essere la sua ultima sfida in una grande squadra.

Su Lewandowski, stando alla stampa spagnola, ci sarebbero forti un paio di società, il Barcellona ed il PSG. I blaugrana avrebbero un progetto affascinante che sta sbocciando tra le mani di Xavi, tuttavia l'ingaggio del centravanti potrebbe risultare un problema per i catalani. Per la compagine parigina invece, non ci sarebbero intoppi sotto l'aspetto economico, considerando soprattutto i soldi che entrerebbero nelle casse dei proprietari qatarioti con la probabile partenza di Mbabbé a fine stagione.

Inter: si sogna il ritorno di Lukaku

Romelu Lukaku non è contento della sua avventura con la maglia del Chelsea. Il belga lo ha fatto sapere al mondo intero con la famosa intervista che fece ai microfoni di Sky, dove esternò il suo amore eterno per la casacca dell'Inter.

Oggi Thomas Tuchel ha provato a mettere una nuova pezza nel rapporto con il giocatore affermando: "La situazione del Chelsea al momento è questa: non possiamo né vendere né comprare giocatori. Ma Lukaku resta molto importante per i nostri piani. Dobbiamo concentrarci. E abbiamo bisogno di ogni singolo giocatore e ovviamente anche di Romelu".

Parole che sanno di momentanea tregua ma che non cambiano quello che sembrerebbe essere un volere ferreo dell'attaccante, tornare all'Inter. La società nerazzurra starebbe prendendo da tempo in considerazione questa ipotesi realizzabile, per evidenti problemi economici, solo con l'opzione del prestito.

Milan: c'è interesse per Bale

Gareth Bale ha scritto la storia recente del Real Madrid.

Il suo gol in rovesciata nella finale di Champions League contro il Liverpool resterà impressa negli occhi di ogni amante di questo sport. Eppure il laterale gallese nel suo recente passato, è finito spesso e volentieri sotto il fuoco della critica. Troppe volte è apparso apatico in campo e troppe volte non ha dimostrato il suo vero talento. I Blancos, a conferma di questo, lo hanno ceduto in prestito al Tottenham lo scorso anno con la speranza di rivalutarlo ma ogni tentativo è andato in fumo. Secondo la stampa spagnola infatti, la compagine comandata da Florentino Perez non rinnoverà il contratto al classe 89' che diverrebbe cosi un Free Agent. Bale, che ha recentemente dichiarato di prediligere la Premier League ad ogni altra competizione, sarebbe in ogni caso pronto ad ascoltare le offerte che potrebbero arrivargli ed il Milan avrebbe iniziato i primi contatti con l'entourage del giocatore.

Juventus: l'addio di Dybala

Dybala, che come Bale, quasi certamente non continuerà con la Juventus a fine stagione, sarà uno di quei calciatori più attenzionati dalle squadre alla ricerca di un attaccante dall'alto tasso tecnico. L'Inter avrebbe già iniziato un dialogo con l'agente del calciatore e sarebbe pronto ad offrire un contratto da 7,3 milioni di euro annuali all'argentino. Attenzione però all'inserimento di alcuni club provenienti dalla Premier League come l'Arsenal.