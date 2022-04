Il prossimo Calciomercato dell'Inter potrebbe regalare due grandi gioie, il ritorno di Romelu Lukaku e l'approdo di Paulo Dybala. Una doppia operazione realisticamente difficile da effettuare visti gli ingaggi dei due attaccanti ma non impossibile

Perché Lukaku non è un sogno per l'Inter

Il rapporto tra Romelu Lukaku e il Chelsea non è mai davvero decollato. Dopo l'arrivo in pompa magna del Belga a Londra e dopo i primi gol segnati con sporadicità, sono cominciate le scaramucce tra il calciatore e il tecnico dei Blues Thomas Tuchel. Le parole di amore espresse lo scorso inverno ai microfoni di Sky dal ventottenne nei confronti dell'Inter hanno poi fatto detonare una bomba mediatica che ha costretto Lukaku alla panchina per diverse settimane.

Il calciatore, tra le tante confessioni disse: "Spero dal profondo del mio cuore di tornare all'Inter e non alla fine della mia carriera, ma quando sarò ancora a un livello abbastanza buono per vincere più trofei".

Da quel momento si sono susseguite le voci di un possibile rientro del "Big Rom" nella società nerazzurra e secondo le notizie uscite oggi, la prossima sessione di calciomercato potrebbe essere quella giusta per permettere al forte attaccante di tornare a Milano.

L'Inter, vista la situazione economica debitoria di cui soffre, non avrebbe le capacità economiche per comprare nuovamente Lukaku, che andò al Chelsea per la cifra record di 113 milioni di euro. La soluzione dunque per accontentare tutti, potrebbe essere rappresentata dall'opzione del prestito stagionale, che permetterebbe ai Blues di sgravarsi dello stipendio del belga, che ad ora, percepisce 13 milioni di euro annuali.

Una somma importante che risulterebbe un problema in casa nerazzurra se abbinata al contratto che l'Inter starebbe formulando per convincere Paulo Dybala. La cessione di diversi calciatori in rosa, apparirebbe come l'unica soluzione per attuare questa maxi operazione.

Perché Dybala non è un sogno per l'Inter

Paulo Dybala non rinnoverà con la Juventus a fine stagione lasciando il club piemontese a titolo gratuito.

Il calciatore, per le sue doti tecniche evidenti, sarebbe sotto osservazione di diverse squadre tra cui il PSG, l'Atletico Madrid, l'Inter e ultimo ma solo per ordine temporaneo il Chelsea, La formazione londinese, vorrebbe dunque inserirsi nella corsa per acquisire la "Joya" ma potrebbe scontrarsi con una convinzione già radicata nell'argentino.

Il numero 10 attualmente bianconero, avrebbe il desiderio di rimanere a giocare in Italia e il suo agente starebbe parlando ormai da settimane con Beppe Marotta, dirigente nerazzurro che palesa da tempo un interesse per la situazione Dybala. La società lombarda, secondo le indiscrezioni, potrebbe dunque offrire al calciatore argentino un compenso annuale di circa 7.3 milioni di euro.