C’è grande attesa per la stagione 2022/2023 di Un posto al sole. Nella serata del 29 agosto andrà in onda l’episodio 6011, che svelerà cosa è successo dopo che Lello Valsano ha sparato tre colpi di pistola, mentre Viola e Susanna stavano camminando vicino alla sede di lavoro di Eugenio. Al momento, non sono trapelate anticipazioni ufficiali riguardo cosa sia accaduto nel dettaglio ma, alcuni indizi, lascerebbero ipotizzare che, oltre a Picardi, anche Nicotera potrebbe essere stato raggiunto dalle pallottole del camorrista.

Un posto al sole: Eugenio potrebbe essere stato ferito da Valsano

Per il ritorno di Un posto al sole sul piccolo schermo, dopo la pausa estiva, è stato mantenuto riserbo su quanto accaduto durante la sparatoria di Lello Valsano. In particolar modo, in rete e sui canali ufficiali Rai non sono trapelate notizie riguardo tre personaggi che potrebbero essere rimasti coinvolti nel conflitto a fuoco del camorrista. Le anticipazioni delle puntate della soap partenopea non hanno ancora svelato cosa accadrà a Viola, Eugenio e Susanna, nei primi cinque episodi, dopo la pausa estiva. Nonostante in rete si sia diffusa la teoria che ad avere la peggio sia stata solo Picardi, analizzando bene ciò che succederà, anche Nicotera potrebbe essere stato ferito dal criminale.

Un posto al sole: Damiano potrebbe cercare Lello Valsano, perché Eugenio è rimasto ferito

La teoria secondo la quale sarebbe ipotizzabile che Lello Valsano abbia colpito anche Eugenio, sarebbe plausibile, analizzando nel dettaglio sia l’ultima puntata di Un posto al sole, andata in onda nella serata del 12 agosto, sia le anticipazioni delle prossime puntate della soap partenopea.

A tal proposito, Viola e Susanna stavano camminando nei pressi dell’ufficio di Nicotera e il magistrato era già per strada ad attendere sua moglie. Dopo il primo sparo, il papà del piccolo Antonio potrebbe essersi accorto di quanto successo ed essere intervenuto, oppure Lello Valsano potrebbe avere notato Eugenio e avere sparato uno dei colpi verso di lui.

Il ferimento di Nicotera nel conflitto a fuoco potrebbe anche essere sostenuto dal fatto che, nei prossimi episodi, Damiano aiuterà Franco a mettersi sulle tracce del camorrista.

Un posto al sole: Susanna ed Eugenio potrebbero rischiare la vita

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, l’agente di scorta del magistrato, Damiano, si metterà alla ricerca di Lello Valsano. A questo punto, sarebbe ipotizzabile che l’uomo, che è sempre accanto al magistrato, potrebbe trascorrere il suo tempo con Boschi, perché Eugenio non ha bisogno del suo collaboratore, in quanto potrebbe essere ricoverato in ospedale. Anche per Susanna potrebbero esserci cattive notizie e, a sostenere l’ipotesi che Picardi sia stata ferita dal camorrista, ci sarebbero alcuni indizi nelle anticipazioni, che lascerebbero intendere che Niko dovrà prendere una decisione immediata, che potrebbe riguardare la sua fidanzata.

Che qualche personaggio della soap sia stato ferito sembrerebbe ormai quasi una certezza, dal momento che le indiscrezioni trapelate in rete parlano di ansia e preoccupazione negli inquilini di Palazzo Palladini. Inoltre, anche dei protagonisti offriranno il loro aiuto a chi è più in difficoltà. Il mistero sulla sorte di Eugenio, Susanna e Viola verrà svelato nella serata di lunedì 29 agosto.