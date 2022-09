C'è grande attesa per le prossime puntate di Un posto al sole e per scoprire cosa accadrà a Viola e Susanna. Picardi e Bruni sono ricoverate in ospedale e, al momento, per la fidanzata di Niko il pericolo sembrerebbe scampato, mentre per la moglie di Eugenio le condizioni sono ancora disperate. Nella serata del 31 agosto, Ilenia Lazzarin ha condiviso con i suoi follower alcune storie Instagram, spiegando che negli episodi che verranno trasmessi durante la settimana dal 5 al 9 settembre ci saranno colpi di scena e verrà raccontata una bella storia.

Sarebbe ipotizzabile, pertanto, che Susanna muoia e il suo fegato venga usato per salvare la vita di Viola.

Un posto al sole: Viola Bruni potrebbe ricevere il fegato di Susanna

Ilenia Lazzarin ha fatto intendere che in televisione andranno in onda ancora scene emozionanti e verrà raccontata una bella storia, definita dall'interprete di Viola come "una bella bomba". In base agli episodi di Un posto al sole, andati in onda su Rai 3, Picardi e Bruni sono state ferite da Lello Valsano, mentre camminavano per strada a Napoli. Le due ragazze sono state ricoverate nell'ospedale dove lavora Ornella e le loro condizioni sono apparse, fin da subito, disperate. Ad avere la peggio, però, è stata la moglie di Eugenio, ancora in coma e con un grave problema al fegato.

Susanna, invece, è migliorata, al punto che ha potuto anche ricevere la visita da Niko. Nelle prossime puntate, le condizioni della figlia di Adele peggioreranno e Picardi potrebbe morire, donando il fegato a Viola.

Un posto al sole: Ilenia Lazzarin parla di Viola Bruni e Susanna

Ad avvalorare l'ipotesi che Susanna possa salvare la vita di Viola nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci ha pensato Ilenia Lazzarin, che ha usato alcune parole per descrivere i prossimi episodi della soap.

L'attrice, che presta il volto alla professoressa Bruni, ha rivelato che nelle puntate che verranno trasmesse nella settimana da lunedì 5 a venerdì 9 settembre ci saranno ancora colpi di scena e ci sarà una "bella bomba". Al momento, non è ancora chiaro cosa accadrà, ma Ilenia ha anche aggiunto che i telespettatori non hanno ancora visto tutto quello che succederà, lasciando presagire un'evoluzione della storia.

Al momento, l'unica cosa certa è che Viola è ancora in coma ed ha un grave problema al fegato, mentre Picardi è vigile e in via di miglioramento. La situazione, però, cambierà velocemente e per la fidanzata di Niko le cose si metteranno male.

Un posto al sole: la morte di Susanna potrebbe salvare la vita a Viola Bruni

Le anticipazioni delle prossime puntate, che andranno in onda sul piccolo schermo dal 5 al 9 settembre preannunciano il peggioramento delle condizioni di Susanna. A tal proposito, la vita di Picardi sarà appesa a un filo e anche Viola continuerà a destare preoccupazione. In base a quanto trapelato in rete, la fidanzata di Niko potrebbe morire e la figlia di Ornella potrebbe essere salvata, grazie al fegato di Susanna. Al momento, questa è solo un'ipotesi, ma le frasi di Ilenia Lazzarin, in cui parla di una 'bella storia', lascerebbero presagire che il suo personaggio verrà salvato grazie alla donazione di organi.