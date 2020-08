Un'altra denuncia, sottoforma di nota congiunta, avente come oggetto l’impianto di climatizzazione collocato all’interno dell’edificio dove è situato l’Ufficio Territoriale Palermo 2 dell’Agenzia delle Entrate, non in grado di garantire ai dipendenti l'adeguata refrigerazione di tutti gli ambienti di lavoro, è stata siglata ed emessa da parte dal segretario generale della Uilpa Sicilia, Alfonso Farruggia e dal coordinatore regionale della Uilpa Entrate, Raffaele Del Giudice.

La denuncia, partita dall'iniziativa di entrambi i rappresentanti sindacali, rappresentano l'ennesimo attacco nei confronti dell’amministrazione pubblica sui temi di salute e sicurezza dei lavoratori operanti nel comparto.

Agenzia delle Entrate di Palermo, si torna a parlare di salute e sicurezza nella Pubblica Amministrazione

Ringraziando, in primis, Pasquale Stellacci, direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, per la sensibilità di dare il consenso all'attivazione del regime di smart working anche a coloro i quali svolgono mansioni indifferibili, Farruggia e Del Giudice non hanno potuto però tacere sul fatto che l’immobile ospitante il personale impiegato, nonché edificio all'avanguardia dotato di infrastrutture di ultima generazione, abbia un impianto di condizionamento del tutto inadeguato.

Più nello specifico, l’edificio che attualmente si trova in via delle Croci, precedentemente era ubicato in piazza Francesco Napoli, ma in entrambi gli edifici si è verificata la medesima problematica che ha reso necessaria l’individuazione di spazi alternativi in cui il personale avrebbe potuto operare in tutta sicurezza.

Palermo U.T. 2, Farruggia e Del Giudice: 'Un inferno di cristallo'

A soli quattro mesi dal cambio di ubicazione dei lavoratori in servizio presso l’Ufficio Territoriale Palermo 2 – si legge nella nota – l’impianto di condizionamento si è rivelato totalmente inadeguato alle temperature torride raggiunte in questi giorni e "appare assurdo, proprio alla luce di tale situazione – hanno aggiunto entrambi gli esponenti sindacali – descrivere irrazionalmente l'infrastruttura di ultima generazione'".

Farruggia e Del Giudice, sottolineando con forza tale incoerenza, hanno ridefinito la stessa struttura "una sorta di inferno di cristallo" in quanto in estate, a causa delle alte temperature e delle vetrate che ricoprono quasi totalmente la facciata, l'ambiente circostante diventa torrido, mentre in inverno, per la stessa ragione, sembra di trovarsi in un e proprio "congelatore".

Uilpa Entrate su U.T. Palermo 2: 'Criticità sempre più insostenibili'

Inoltre, le criticità sollevate dalla Uilpa, non riguarderebbero esclusivamente le condizioni climatiche insostenibili, ma anche i servizi igienici privi di finestre, mattonelle e con una pavimentazione non idonea a un luogo di lavoro.

"Per tali ragioni - hanno concluso entrambi i rappresentanti sindacali - se entro tempi ragionevolmente brevi, non riceveremo risposte adeguate, intraprenderemo le relative e necessarie iniziative sindacali volte a garantire la sicurezza e la salubrità igienica ai lavoratori”.