Una rinascita che parte dall'Arte, culla di creativa energia e speranza, e attraverso essa si rigenera e rinnova per promuovere e stimolare una nuova consapevolezza dopo un momento particolarmente complesso e difficile: questo il fulcro di "Born again - Rinascere", la mostra collettiva di pittura e fotografia, a cura dei professori Graziella Bellone e Filippo Amara, che martedì 3 agosto, a partire dalle ore 18.00, si schiuderà all'interno del Kalta Tennis Club di via Beato Angelico 16 a Palermo.

La stessa, sarà arricchita da alcune opere di trash art facenti parte del concorso “Marine Litter Art”, indetto ed organizzato dall’Associazione ambientalista "Marevivo Sicilia", che si è svolto dal 5 al 10 luglio scorsi.

Un'esposizione che indaga il presente per guardare al futuro

L'esposizione, che seguirà rigidamente le norme anti-Covid19 attualmente vigenti, si diramerà nella suggestiva cornice dello storico agrumeto presente all'interno della struttura, creando un profumato e coinvolgente circuito di dieci opere realizzate dagli artisti Affronti Eugenia, Badagliacca Anna, D’Acquisto Danilo, Di Napoli Giampietro, Dotto Delinda, Luparello Danilo, Patanella Oliva (in arte Anil), Sapienza Vincenzo, Stillone Antonella e Viola-Massa Tiziana: testimoni creativi della contemporaneità espressiva, capaci di raccontare attraverso la propria visione ed il proprio vissuto la rinascita contraddistinta dalla multilateralità delke rispettive prospettive resilienti.

Un circuito virtuoso, ma anche variegato ed avvincente, che si declinerà nelle sfaccettature della natura, attraverso una commistione sinergica di messaggi profondi e concetti complessi, espressione di un profondo e sentito desiderio di libertà, di un bisogno originario di ricominciare a vivere quei rapporti sociali e squsitamente umani che tanto ci sono mancati, per intravedere di nuovo quella strada che conduce alla rinascita sia personale che sociale.

Tele e scatti, intrecciati in un vortice di fascino e tinte policromatiche, che raccolgono emozioni e coagulazioni di pensiero, ma anche simbologie e metafore uniche e personali indici di un acceso e vivo moto di rigenerazione interiore che parte dal concreto per condurre all’astratto e viceversa, oscillando dal senso contemplativo all’interiorità più profonda.

Vernissage e calendario della mostra

L'ingresso al vernissage della mostra che, si ricorda, avverrà in ottemperanza delle norme vigenti in materia di controllo e contrasto alla diffusione del Covid-19, sarà gratuito così come lo sarà l'intera esposizione per tutta la sua durata, prevista dal 3 al 28 agosto 2021, e fruibile tutti i giorni dalle 18:30 alle 23:30.