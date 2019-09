Mancano pochi giorni alla pubblicazione della nota di aggiornamento del nuovo Documento di Economia e Finanza e il Governo Conte lavora incessantemente sui numeri al fine di portare il deficit al 2,3%. Appare ormai abbastanza chiaro che le misure bandiera del precedente Governo giallo-verde non verranno toccate come spiegato anche dal Premier Giuseppe Conte.

Conte: 'Conservare la flat tax per le partite Iva'

"Reddito di cittadinanza e Quota 100 fanno parte di misure già adottate di protezione sociale e intendiamo conservarle", ha spiegato il Presidente del Consiglio aggiungendo anche che servirebbe una manovra espansiva per aumentare i consumi.

Inoltre, allo studio dell'esecutivo, anche la conferma della flat tax per le partita Iva e per i lavoratori autonomi.

Come riporta "TgCom 24", il Premier ha assicurato anche che nella prossima Legge di Stabilità sulla quale ci sl verrà conservata la flat tax per i lavoratori autonomi e le partite Iva con lo scopo di incrementare la misura anche per tutti coloro che percepiscono redditi più elevati.

Tuttavia, il nuovo esecutivo, sta lavorando anche su un taglio della pressione fiscale anche per i redditi superiori alla soglia dei 65 mila euro, oltre ad introdurre un incentivo per l'uso della moneta elettronica o delle carte di credito senza il pagamento di commissioni. Sul tavolo del Governo giallo-rosso, infatti, ci sarebbe un'ipotesi di introduzione del meccanismo del cashback: coloro che pagheranno con mezzi di pagamento elettronici avranno una tassa piu' leggera mentre sono previsti rincari per coloro che pagheranno in contanti.

"Sono molto ambizioso, penso che sulla base delle regole attuali dobbiamo lavorare per una maggiore flessibilità", ha spiegato ancora Conte. Tuttavia, l'esecutivo dovrà lavorare per un dialogo con la Commissione Europea che dovrà riconoscere la possibilità di un nuovo piano per il Meridione, di un progetto per il Green New Deal, per le infrastrutture e per le tecnologie.

Salvini difende Quota 100

Intanto, girano diverse ipotesi attorno al meccanismo della Quota 100 anche se il Governo Conte sembrerebbe ormai deciso a confermare la misura fino al termine della sperimentazioneAllo studio dell'esecutivo, infatti, ci sarebbe un piano per vietare di arrotondare l'assegno previdenziale con altri redditi di lavoro autonomo a coloro che decideranno di anticipare l'uscita a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi.

Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini continua a difendere la misura che è stata parte integrante del suo programma elettorale: "Se vogliono tornare alla Legge Fornero non escono dal Parlamento", ha detto.