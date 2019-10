Il giorno tanto atteso (o temuto?) dai politici nazionali è arrivato: oggi, domenica 27 ottobre, si vota infatti in Umbria per eleggere il Presidente della Regione e i venti consiglieri che andranno a formare l'Assemblea regionale. Le urne sono aperte in tutta la regione dalle ore 07:00 di stamani e lo resteranno fino alle ore 23:00. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi e andrà avanti, presumibilmente, per tutta la notte.

Elezioni in Umbria: i candidati a presidente della Regione

Ben otto i candidati a presidente della Regione che si contenderanno la vittoria: Andrea Pappalardo ('Gilet Arancioni'), Giuseppe Cirillo ('Partito delle buone maniere'), Claudio Ricci (Proposta Umbra, Italia Civica, Ricci Presidente), Emiliano Camuzzi (PCI, Potere al Popolo), Rossano Rubicondi (noto per aver partecipato a 'L'Isola dei Famosi', candidato per il Partito Comunista), Martina Carletti (Riconquistare l'Italia), Vincenzo Bianconi (Europa Verde, PD, M5S, Bianconi per l'Umbria e Sinistra civica verde) e Donatella Tesei (Lega, Tesei Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Umbria Civica).

Molta la curiosità intorno ai risultati: a discapito di quanto si è detto, infatti, quello umbro sarà un test molto interessante anche a livello nazionale. Per la prima volta il Movimento 5 Stelle si presenta alle elezioni in una coalizione e lo fa con il PD, con il quale governa attualmente a livello nazionale. Non è escluso, dunque, che i risultati delle urne possano influenzare anche lo scenario nazionale.

Come si vota in Umbria e dove seguire lo spoglio

Proprio a causa delle conseguenze che il voto potrebbe avere sul piano nazionale, molte saranno le TV che seguiranno in diretta lo spoglio. Su tutte La7, dove andrà in onda una 'Maratona Mentana' con inviati direttamente in Umbria. Lo spoglio verrà seguito in diretta anche da Sky Tg24 e da Rai 3 con uno speciale del telegiornale. Non appena le urne saranno chiuse verranno rilasciati dei sondaggi predittivi, che poi lasceranno spazio (probabilmente dopo la Mezzanotte) alle proiezioni.

I primi dati reali arriveranno nella notte.

Ma come si vota? Per le elezioni in Umbria non è consentito il voto disgiunto (ovvero non si può votare per un candidato Presidente e per una lista a lui non associata); vi sono, secondo la legge elettorale vigente nella Regione, tre modi per votare: votare il candidato Presidente e una lista a lui collegata; votare solo il candidato Presidente (e in questo caso il voto si estenderà anche alle liste) e votare solo una lista (in questo caso il voto andrà anche al candidato Presidente che la lista votata appoggia).

In questa domenica di elezioni regionali saranno circa 703 mila gli umbri chiamati alle urne.