La campagna elettorale per le elezioni Regionali in Umbria è giunta alle ultime battute. Dalla mezzanotte in punto di venerdì 24 ottobre, infatti, scatta il consueto silenzio elettorale. Nell’ultima giornata utile per accaparrarsi i voti degli indecisi, tutti i candidati stanno battendo la regione palmo a palmo. E anche i leader nazionali delle diverse forze politiche non hanno fatto mancare la loro presenza.

Il centrodestra ha scelto Terni per concludere il tour elettorale: Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno già annunciato il loro arrivo. Ma anche gli avversari del centrosinistra, uniti da un patto civico con il M5S, hanno deciso di dare un’immagine di unità. Ed è così che a Narni, vicino Terni, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e Roberto Speranza si sono fatti immortalare insieme al candidato in Umbria Vincenzo Bianconi. Una foto che la conduttrice de L’aria che tira, Myrta Merlino, ha definito “storica”.

Myrta Merlino mostra la foto a L’aria che tira

Venerdì 24 ottobre sta andando in onda su La7, come di consueto, una nuova puntata de L’aria che tira, il talk show condotto da Myrta Merlino. Presenti in studio il parlamentare di Forza Italia ed ex direttore di Panorama Giorgio Mulè, il retroscenista de Il Giornale Augusto Minzolini, anche lui ex berlusconiano, e collegato in video Dino Giarrusso del M5S.

“Mi è arrivata una foto - grida a un certo punto la Merlino - ce l’abbiamo signori miei. Un attimo solo (interrompe bruscamente Giarrusso con un gesto perentorio della mano ndr). Conte, Di Maio, Bianconi, Zingaretti e Speranza”. Di fronte a quella immagine inedita scatta l’ilarità dei presenti. “Sia Conte che Speranza che Di Maio stanno nella stessa posizione - fa notare ironica la Merlino - hanno le manine giunte, non si vogliono toccare. Vicini si ma è meglio non toccarsi”.

Merlino: ‘Renzi non c’è’

“Quando si sta in barriera si mettono le mani lì”, commenta Giarrusso stando al gioco della Merlino e facendo riferimento alle mani giunte dei tre davanti al basso ventre. “Però questa è una foto importante, sta cambiando la Politica italiana ragazzi”, insiste la conduttrice ancora incredula. “Un primo esperimento molto importante, bisogna vedere come andrà”, mette allora le mani avanti l’esponente del M5S.

“Però non la avrei legata alla manovra finanziaria questa campagna elettorale in Umbria”, fa notare Minzolini. “E infatti Renzi non c’è”, gela tutti Myrta Merlino. Dopo qualche minuto, la conduttrice è impegnata ad intervistare il Ministro dell’Agricoltura in quota renziana, Teresa Bellanova. “Siamo nel pieno di una giornata storica perché a Narni sono arrivati Conte, Di Maio, Zingaretti e Speranza, perché l’idea era di avere un governo compatto che fosse vicino al candidato Bianconi”, commenta.

Ma un’inviata de L’aria che tira le chiede precipitosamente la linea per comunicare che “Conte e Di Maio stanno andando a prendere un caffè, ma hanno perso Nicola Zingaretti con il quale volevano prenderlo”. Siparietto che scatena l’ilarità della padrona di casa: “Cominciamo bene questa alleanza”.