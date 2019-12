I sondaggi elettorali [VIDEO]sono sempre molto seguiti e permettono agli appassionati di politica di farsi un'idea sull'andamento dei vari partiti. Il sondaggio preso in esame oggi è quello di Index Research aggiornato al 13 dicembre. La Lega risulta essere in costante calo mentre rimane stabile Fratelli d'Italia della leader Meloni così come il Movimento 5 Stelle guidato da Di Maio. Il Partito Democratico del segretario Zingaretti e Forza Italia salgono leggermente. Italia Viva risulta essere in calo.

Di seguito i sondaggi relativi a tutti i maggiori partiti presenti nel panorama politico italiano. Saranno evidenziati gli ultimi risultati e quelli ottenuti in precedenza. Ci sarà un'analisi su quello che i rilevamenti hanno permesso di estrapolare e considerazioni sull'andamento generale delle varie forze politiche. Sono state anche rese note le percentuali di gradimento dei vari leader politici.

I risultati del sondaggio

Nell'ultimo sondaggio condotto da Index Research, la Lega di Matteo Salvini risulta essere in calo rispetto ai precedenti rilevamenti.

Il partito con a capo Salvini sarebbe arrivato al 32,2% (contro il precedente 32,7%). Fratelli d'Italia sembra rimanere stabile: il partito di Giorgia Meloni si avvicinerebbe alla soglia del 10%. Stavolta la rilevazione pone la Fratelli d'Italia al 9.8% (in linea rispetto all'ultima rilevazione). Forza Italia si attesta al'6,7% (leggermente sopra rispetto al precedente sondaggio che la vedeva all'6,6%). Forza Italia risulta essere in questo sondaggio l'unica forza della coalizione che ha guadagnato qualcosa in percentuale.

Il centrodestra secondo il sondaggio Index Research si attesterebbe al 48,6%.

Il Movimento 5 Stelle rimane stabile e si attesta al 16,2% (l'ultima rilevazione lo dava alla medesima percentuale). Nessuna variazione rilevante per il movimento di Luigi Di Maio anche se difficilmente tornerà ad avere le percentuali dell'ultima tornata elettorale. Il Partito Democratico respira una boccata di ossigeno e passa al 19,2% dei consensi (l'ultima rilevazione lo attestava al 19,1%). Nonostante la nascita del movimento delle sardine, il Partito Democratico non sembra fare quello scatto necessario per scrollarsi di dosso le paure del passato.

Italia Viva farebbe registrare il 4,6% (l'ultimo sondaggio la vedeva al 4,9%). Il nuovo Partito di Matteo Renzi si troverebbe di fronte ad un calo strutturale.

L'analisi rispetto al sondaggio

Il sondaggio rilevato da Index Research conferma la discesa della Lega che settimana dopo settimana si vede costretta a cedere qualcosina. Il Movimento 5 Stelle resta stabile e evita quello che tutti ormai definiscono un inevitabile declino, i grillini inevitabilmente pagano anche la giornaliera perdita di senatori e deputati.

Il Partito Democratico sale leggermente, forse meno di quello che tutti gli analisti politici si attendevano, ma comunque batte e un colpo non va in negativo. Italia Viva non riesce a riemergere e ogni settimana ha un calo di percentuale. Forza Italia rimane sempre abbastanza stabile sul risultato ormai da tempo acquisito. I sondaggi di Index Research rilevano comunque una netta prevalenza del centrodestra rispetto a tutte le altre coalizioni possibili e futuribili.

Il gradimento dei leader politici

Il gradimento dei leader politici vede al primo posto a pari merito Matteo Salvini e Giuseppe Conte con il 38%.

Giorgia Meloni è in seconda posizione con il 30%, segue Nicola Zingaretti con il 24%, troviamo poi Luigi Di Maio al 17%, Silvio Berlusconi si attesta al 16% e chiude la classifica in ultima posizione Matteo Renzi con il 13%.