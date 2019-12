Scendono, nel bel mezzo della settimana dedicata al Mes, i consensi per la Lega di Salvini. Il trend negativo interessa anche i dati del neo movimento politico di Matteo Renzi. In leggera salita il Partito Democratico, stabile invece rimangono i consensi dei pentastellati con il loro 15,5%. Un dato interessante riguardano i sondaggi dedicati al movimento delle 'Sardine'.

Sondaggi SWG per TGLa7: -1% per la Lega, ma il movimento di Salvini rimane sempre il primo partito con il 33%

Il sondaggio in questione, commissionato dal telegiornale di Mentana (Swg per il TgLa7), vede scendere di un punto in percentuale la Lega di Salvini, nonostante il Carroccio rimane ancora saldamente in testa tra i partiti politici del Paese con un ottimo 33%.

Al secondo posto si attesta il PD con il 18%. Conferma i suoi consensi invece il M5S con il 15,5% che nell'arco di una settimana non si è spostato dalla terza posizione.

Retrocede invece di due decimi di consensi il partito politico di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia scende oltre la soglia del 10% con il 9,8%. Un decimale, invece, è recuperato in questa settimana da Forza Italia che presenta un dato di consenso pari al 5,3.

A conti fatti, la coalizione di centro destra dopo alcune settimane non supera la soglia del 50%.

Probabilmente la ventata di novità riguardante il movimento delle ‘sardine’ ha rosicchiato il consenso plebiscitario prima mostrato. Tuttavia, bisogna dire anche che non esiste attualmente un consenso forte in termini numerici rispetto alle forze politiche di centro destra.

I risultati dei sondaggi per quanto riguarda gli altri partiti e le nuove formazioni politiche

Per quanto riguarda i dati SWG relativi ai nuovi movimenti politici nati in queste settimane si registra un leggerissimo calo (-0,3%) di Italia Viva di Matteo Renzi.

Il partito dell’ex Premier scivola nei consensi attestandosi al di sotto del 5%, probabilmente per le inchieste sulla Fondazione Open e per la sua villa di Firenze. Da notare inoltre che i tre decimi persi da Renzi sono stati recuperati dal Pd di Zingaretti.

Riconfermando il dato della settimana scorsa nei sondaggi Swg, il movimento politico “Azione' di Carlo Calenda fa registrare un trend positivo collocandosi oltre il 3%. Liberi e Uguali fa registrare il 3,2%. Poi a seguire tutti gli altri: i Verdi al 2,2 per cento, +Europa all’1,5% e Cambiamo! di Giovanni Toti all’1,2%.

L’interesse degli elettori nei confronti delle ‘sardine’

La società di statistiche SWG infine, dopo le numerose presenze in quasi tutte le piazze italiane si è interessata anche ai consensi al movimento delle sardine. I risultati sono stupefacenti: il 39% dei giudizi degli intervistati risultano positivi con un 8% che si definisce “fortemente” interessato al movimento in oggetto, un 17% che si identifica con il termine “abbastanza” e con un ottimo 14% che si definisce “simpatizzante“.