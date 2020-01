La sconfitta della Lega in Emilia-Romagna è ancora al centro del dibattito politico. Sull'argomento si è espressa anche la giornalista e opinionista italiana Maria Giovanna Maglie, molto vicina alle posizioni del centrodestra, che attacca alcuni giornali, a suo avviso responsabili di minimizzare il ruolo di Matteo Salvini dopo la sconfitta del Carroccio domenica 26 gennaio. Gli stessi giornali secondo Maglie parlando di centrodestra diviso e di trionfo del Pd in Emilia.

Maria Giovanna Maglie difende Salvini

Maria Giovanna Maglie difende Matteo Salvini da quella stampa che negli ultimi giorni sta parlando di crisi della Lega e del suo leader, dopo la sconfitta alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, che ha sancito la vittoria del candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini. In un post pubblicato su Twitter la Maglie sostiene che Salvini ha fatto comunque un grandissimo lavoro ed è arrivato al 32% rispetto alle ultime consultazioni regionali del 2014, quando il Carroccio ottenne il 19% delle preferenze.

Ma, aggiunge Maglie, "i giornaloni devono convincerci che è finito", riferendosi probabilmente agli articoli di una parte della stampa che hanno messo in discussione la compattezza dei partiti del centrodestra, in particolar modo del leader della Lega.

Maglie su Meloni e sul PD

Maglie inoltre non sopporta la stampa quando sostiene che Forza Italia sia pronta a correre da sola, nonostante il 2,7% alle ultime elezioni, e quando parla di una possibile staffetta tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. E soprattutto non sopporta quei giornali che sostengono che il Partito Democratico abbia trionfato.

E poi, aggiunge, con una dichiarazione riportata nello stesso tweet che sono stati tutti garantisti dopo l'episodio della citofonata al cittadino tunisino, ma allo stesso tempo sono pronti a "distruggere la giustizia" con la riforma della prescrizione, sui quali oltretutto la maggioranza di Governo è divisa.

ECCO A VOI I PREMI #MACHEDAVERO? SALVINI PRENDE IL 32% (DAL 19) I GIORNALONI DEVONO CONVINCERCI CHE È FINITO, CHE FORZA ITALIA (COL 2,7) È PRONTA A CORRERE DA SOLA, CHE LA MELONI GLI HA FATTO LE SCARPE, CHE IL PD HA TRIONFATO



https://t.co/4IzaZe6ZQw — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) January 29, 2020

L'ultimo sondaggio politico

Le elezioni in Emilia-Romagna comunque hanno sicuramente influito nell'ultimo sondaggio politico pubblicato nella giornata di ieri da Ixè.

Nel centrodestra infatti l'unico partito a crescere è Fratelli D'Italia, che continua a guadagnare punti e si attesta al 12%, guadagnando lo 0,7% rispetto alla precedente settimana.

In calo invece il partito di Forza Italia, che passa dal 7,3 al 6,9% e la Lega che passa dal 28,7% al 28,2% della scorsa settimana, anche se rimane comunque la prima forza Politica del paese.

Il Partito Democratico invece è in lieve salita e si porta al 20%. Il Movimento 5 Stelle, del tutto fuori dai giochi in occasione delle elezioni in Emilia-Romagna, continua a perdere consenso e secondo il sondaggio scende al 15,9%.