Gad Lerner e Matteo Salvini non si amano: è difficile affermare il contrario, considerate tutte le volte che i due hanno finito per beccarsi. Per una volta, però, il popolare giornalista si è schierato dalla parte del numero uno del Carroccio. Non perché abbia scelto di condividerne un pensiero politico, ma per la ferma condanna che il giornalista ha espresso nei confronti di una scritta minacciosa contro il "capitano" leghista apparsa su un muro di Bologna.

E' stato lo stesso Salvini a condividere, attraverso i propri profili social, la parete esterna di un edificio in cui si può notare una scritta minacciosa contro la sua persona.

La scritta contro Salvini è apparsa a Bologna

La scritta minacciosa è apparsa a Bologna, come si evince anche dal tweet con cui Matteo Salvini ha scelto di commentare l'immagine. Il numero uno della Lega ha provveduto ad etichettare come "idioti all'opera" quanti hanno provveduto ad imbrattare un muro ed a veicolare una minaccia nei suoi confronti: "Soprattutto spara a Salvini".

Come spesso gli accade negli ultimi tempi, l'ex Ministro dell'Interno si è lasciato andare ad una considerazione: "Poi saremmo noi a seminare odio...".

"Mi aspetto - ha aggiunto - la reazione indignata di tantissimi intellettuali di sinistra. Secondo voi quanti di loro diranno qualcosa a riguardo?".

Idioti all’opera a Bologna: “Soprattutto spara a Salvini”.

Però saremmo noi a seminare odio...

Mi aspetto la reazione indignata di tantissimi intellettuali di sinistra. Secondo voi quanti di loro diranno qualcosa a riguardo? 🤔 pic.twitter.com/PJYXoksCN1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 29, 2020

Gad Lerner commenta duramente contro la scritta

Qualche ora dopo ad esprimersi sulla scritta apparsa sul muro di Bologna è stato Gad Lerner.

Occorre precisare che il giornalista non ha replicato direttamente al tweet, ma ne ha elaborato uno nuovo, postando autonomamente lo scatto.

Gad Lerner, nei confronti, del messaggio dedicato all'ex Ministro dell'Interno ha avuto parole di ferma condanna. "Questa scritta - ha evidenziato il giornalista - è nient’altro che ignobile". Un punto di vista che probabilmente non finirà per conciliare personalità molto distanti o a riportare il sereno fra i due, ma che - se non altro - segna la condanna del gesto da parte di un personaggio che non può certo essere considerato come vicino alla Lega e a Matteo Salvini.

I rapporti fra i due non sono mai stati idilliaci, considerato che più volte il leader del Carroccio ha definito Lerner come un "comunista col rolex". Schermaglie piuttosto frequenti, che però non hanno impedito al noto giornalista di condannare fermamente la minaccia apparsa sul muro bolognese.

Questa scritta è nient’altro che ignobile pic.twitter.com/GATU3hl95K — Gad Lerner (@gadlernertweet) January 29, 2020

Pronta è arrivata anche la solidarietà nei confronti di Salvini, da parte del rieletto presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il quale ha scritto su Twitter: "Mi indigno io Matteo.

Frase inaccettabile. Gli avversari si affrontano politicamente, non si minacciano".