Polemica Politica e social attorno ad un editoriale de Il Fatto Quotidiano, diretto da Marco Travaglio. Il direttore, oggi, riferendosi a Matteo Salvini, leader della Lega, lo ha definito "cog...virus". La risposta del numero uno del Carroccio è arrivata a stretto giro di posta tramite tutti suoi social. Salvini sostiene che "neanche di fronte ad una epidemia che sta facendo migliaia di morti si fermano questi rancorosi. Bacioni e sorrisi a chi ci vuole male".

L'analisi della situazione politica di Marco Travaglio e l'attacco a Salvini

Nel suo editoriale in prima pagina sull'edizione di oggi de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha analizzato la situazione politica attuale e una possibile alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno a primavera. Per Travaglio, dopo gli stati generali del Movimento 5 stelle sarebbe opportuno che la forza guidata da Vito Crimi e il partito di Nicola Zingaretti trovassero un accordo per le prossime elezioni, sia regionali che comunali.

Travaglio indica quella che sarebbe la sua via: fissare un metodo, ad esempio candidati civici comuni quando serve individuare un nuovo sindaco o governatore. Desistenze o appoggi trasversali quando il candidato in carica è presentabile. E qui arriva l'attacco a Salvini, visto che Travaglio sostiene che, in queste condizioni, è meglio provare a vincere insieme, facendo fronte comune rispetto a presentarsi divisi con il forte rischio di consegnare altri pezzi del nostro Paese a Salvini.

"Il Cog...virus - scrive Travaglio - ha già mietuto tante vittime". Ovviamente questa definizione forte ha fatto subito il giro della rete e del web.

La risposta di Matteo Salvini affidata ai suoi social

"Salvini? Cog...virus?" - Ha prontamente postato il leader della Lega Matteo Salvini, evidenziando che "nemmeno di fronte a una epidemia con moltissimi morti si fermano questi rancorosi". Poi in modo ironico il leader del Carroccio ha inviato "bacioni e sorrisi a chi ci vuole male".

Il commento pubblicato nel post è stato abbinato ad una sua foto in cui è sorridente. Ovviamente è stato subito inondato di commenti ogni profilo social del leader della Lega, molti non sono riportabili. C'è chi sostiene: "la disperazione di che vede i propri beniamini perdere consenso e quindi insulta chi non la pensa nel proprio stesso modo". Molti gli inviti alla "vergogna" e a non fomentare odio, ma anche inviti a Salvini ad andare avanti come se niente fosse. Come immaginabile molte persone hanno criticato la parola utilizzata nel suo editoriale da parte del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.