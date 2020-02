Domenica 1° marzo sono chiamati alle urne i cittadini di una porzione del Comune di Roma per eleggere il deputato del collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1. Le zone di Roma interessate dal voto sono prevalentemente nei seguenti quartieri del Centro: Prati, Trastevere, Testaccio, Flaminio, Esquilino, Monti, Trevi, Trionfale e Castro Pretorio.

Si vota nella sola giornata di domenica 1° marzo, urne aperte dalle ore 7 alle 23.

Le elezioni suppletive si sono rese necessarie per le dimissioni da deputato di Paolo Gentiloni (Pd), eletto in quel collegio e poi dimessosi poiché nominato come Commissario Europeo agli affari economici e monetari.

La legge prevede infatti che si torni a effettuare una consultazione elettorale visto che si tratta di un collegio uninominale e non c'è una lista di "ripescabili", a solo una serie di candidati sconfitti.

I candidati in lizza per il seggio da deputato

Sono ben sette i candidati in lizza per il posto a Montecitorio.

Per il Partito Comunista il candidato è il segretario nazionale Marco Rizzo. Anche il Popolo della Famiglia ha deciso di puntare sul proprio leader nazionale Mario Adinolfi. Candidatura al femminile per il Movimento 5 Stelle che presenta Rossella Rendina.

La lista Roma con Gualtieri di ispirazione di centrosinistra presenta il ministro Roberto Gualtieri. La lista Volt presenta Luca Maria Lo Muzio Lezza. Il centrodestra (formato da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Unione di Centro) presenta come candidato Maurizio Leo. Infine Potere al Popolo si presenta con Elisabetta Canitano.

Il centrosinistra cerca di confermare il seggio mettendo in pista il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri

Alle elezioni del 4 marzo 2018 arrivò il successo di Paolo Gentiloni nel collegio, fu uno dei pochissimi casi nel Lazio in cui il centrosinistra riuscì a conquistare il seggio. Il Partito Democratico per cercare di vincere di nuovo questa partita ha messo in campo un 'pezzo forte' come il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, appoggiato da altre forze di centrosinistra.

Il Movimento 5 Stelle - che a Roma amministra il comune - ha scelto Rossella Rendina, ma realisticamente il competitor più accreditato di Gualtieri dovrebbe essere il candidato della coalizione di centrodestra, ovvero l'ex deputato Maurizio Leo, attualmente in Fratelli d'Italia.

Ovviamente il test, come avviene ora per ogni elezione, avrà anche una sua valenza nazionale. Anche se è un voto su piccola scala, di certo avrà il suo peso nei commenti post-voto dei principali leader.

Domenica 23 febbraio invece si vota per un seggio al Senato a Napoli

Da ricordare poi un altro appuntamento elettorale imminente.

Questa domenica 23 febbraio si vota a Napoli: elezioni suppletive per eleggere un Senatore, precisamente quello del collegio Campania 07, rimasto vacante dopo il decesso dell'eletto Franco Ortolani del Movimento 5 Stelle che aveva vinto il collegio nelle elezioni del 4 marzo 2018.