Nell'ennesima giornata nera sul fronte economico per lo stato italiano, che ha visto la borsa di Piazza Affari di Milano chiudere le contrattazioni con il 16,92%, si ha la sensazione sempre più forte che l'Europa non abbia compreso la portata che la pandemia sta avendo nella popolazione del vecchio continente. Da registrare l'intervento di ieri sera del Quirinale, giunto attraverso una nota del Capo dello Stato.

Le dichiarazioni di Lagarde e le reazioni di Sergio Mattarella e del Premier Conte

Dopo una giornata ad alta tensione sui mercati finanziari, conclusasi con l'indice borsistico italiano risultare il peggiore in Europa, il Capo dello Stato è intervenuto con una nota che sa di forte monito per tutti i vertici istituzionali europei.

Nel pomeriggio la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, nel corso di una conferenza stampa in cui doveva annunciare le misure per famiglie, imprese e i governi, con la dichiarazione che la funzione della missione della Bce non è quella di ridurre lo spread; ciò non ha fatto altro che provocare il tracollo delle borse europee e una successiva impennata dello spread. Non si è lasciata attendere la replica del mondo politico italiano con le richieste di dimissioni giunte da più parti e gli interventi del capo dello stato e del premier italiano.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato come l'Italia stia attraversando un periodo difficile a causa della diffusione del coronavirus e che le misure di contrasto adottate non potranno che ritornare utili in futuro ai partner europei. Il suo intervento si è concluso con l'auspicio che dall'Europa arrivino iniziative di solidarietà e non atteggiamenti atti a ostacolarne l'azione.

E' intervenuto pure il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha sottolineato come l'Europa in questo frangente storico ha richiesto ai paesi membri di attuare misure per contrastare l'emergenza sanitaria ed il compito della Bce deve essere quello di creare condizioni favorevoli per agevolare tali interventi. Ha concluso la sua nota con la considerazione che il bene primario debba essere quello di collaborare con tutti i paesi dell'UE per garantire la Salute di ogni singolo cittadino.

Le misure previste dal Governo Conte per fronteggiare la crisi scoppiata dopo la diffusione da coronavirus

Sono allo studio del Governo Conte varie misure per fronteggiare la crisi economica e a tale scopo il Governo sta studiandoun piano straordinario da 25 miliardi di euro. Il ministro dell'Economia Gualtieri ha chiarito che nel decreto sarà inserito una cassa integrazione speciale indipendentemente dal settore a cui appartengono i lavoratori e l'introduzione di un fondo di integrazione salariale per le imprese da 5 a 15 dipendenti. Prevista una moratoria sui mutui con la possibile sospensione dei mutui prima casa fino a 18 mesi, nel caso in cui incorrano riduzione o sospensione dell'orario di lavoro; un'importante precisazione del dicastero dell'Economia è che le misure economiche non terranno conto dei valori Isee.

Interventi saranno effettuati sul fisco e riguardo le famiglie ci sarà l'inserimento di un congedo parentale di 15 giorni ripartito in base uguale tra padre e madre e un voucher di 600 euro per il pagamento di spese per le baby sitter. Il mondo della Sanità vedrà oltre l'assunzione già prevista di 15.000 medici, pure quella di 15.000 infermieri e operatori. Tutte le misure elencate in questi giorni dal Governo Conte dovrebbero trovare completa attuazione entro questo fine settimana, quando è prevista una conferenza stampa ufficiale.