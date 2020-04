Stasera 21 aprile alle 23:50, nella trasmissione Porta a Porta condotta da Bruno Vespa, ci sarà un confronto tra i governatori della Campania e della Lombardia, Vincenzo De Luca e Attilio Fontana. Due punti di vista differenti così come le rispettive idee politiche, due personalità diverse, le quali, però, stanno lottando in questo particolare momento storico con ogni mezzo e con ogni forza contro il coronavirus. Il tema della puntata riguarderà indubbiamente le misure messe in atto dalle Regioni Lombardia e Campania per arginare l'epidemia da Covid-19.

Nei giorni precedenti i due politici si sono espressi circa la famosa fase 2, da una parte De Luca ha avvertito tutte le regioni, principalmente quelle del nord come la Lombardia che stanno ancora subendo una massiccia diffusione del virus che, nel caso in cui, queste daranno il via libera a tutti, la Campania non consentirà l'accesso ai cittadini provenienti dalle zone rosse. Motivo per cui è lecito aspettarsi tensioni durante la trasmissione di Porta a Porta che andrà in onda stasera.

Tra i temi della trasmissione vi saranno le dichiarazioni di De Luca: 'Chiudiamo la Campania se al Nord allentano le misure'

Questa sera a Porta a Porta, indubbiamente, vi sarà un'analisi delle dichiarazioni del presidente della Regione Campania che, osservando ancora i dati critici di alcune regioni del nord come la Lombardia, ha rilasciato forti dichiarazioni come nel suo stile. ''Il pericolo è una regione d'Italia che ha questa situazione epidemiologica, assolutamente non tranquillizzante - ha detto De Luca - perché se fai ancora 1000 contagi al giorno, non è che hai messo alle spalle il problema.

Se oggi una regione accelera in maniera non responsabile e in una maniera non coerente con i dati del contagio, rischia di rovinare l'Italia intera... se dovessimo avere una corsa in avanti di regioni nelle quali abbiamo ancora il contagio in maniera forte, la Campania chiuderà i suoi confini". Dichiarazioni che hanno creato un polverone su social e organi di stampa, sulle quali certamente ci sarà un ritorno questa sera nella trasmissione di Bruno Vespa.

Fontana: 'De Luca è confuso'

A Radio1, il governatore lombardo Attilio Fontana aveva già risposto alle dichiarazioni di chiusura di De Luca: ''De Luca è confuso, è un po' che non mi telefona, non sono crollato ma sono lucidissimo. Credo che abbia sbagliato sugli ingressi, queste scelte si fanno di comune accordo, non certo per imposizione di una parte sull'altra". Fontana ha poi rincarato la dose su Instagram.