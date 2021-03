Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

Stati Uniti

Affermazione: Meghan Markle è stata pagata US$ 7 milioni per la sua intervista con Oprah

Fatti: Post condivisi su Facebook affermano che Meghan Markle, duchessa del Sussex e moglie del principe Harry, è stata pagata US$ 7 milioni per la sua intervista con Oprah Winfrey, trasmessa su CBS il 7 marzo 2021.

Verità: All'inizio dell'intervista con Oprah, Meghan Markle chiarisce che non sarebbe stata pagata per l'intervista. Parlando con Reuters, Chelsea Hettrick, un portavoce di Harpo Productions, la società che ha prodotto l'intervista, ha dichiarato: "Possiamo confermare che per l'intervista, o la concessione dei diritti per i filmati, non vi è stato alcun pagamento per il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, o i loro enti di beneficenza".

Stati Uniti

Affermazione: I bambini di cinque anni possono assumere ormoni che cambiano il sesso

Fatti: Post condivisi su Facebook e Instagram affermano che i bambini di cinque anni possono "assumere ormoni" e "cambiare sesso". " “Posso avere una sigaretta? No, hai 5 anni. Posso avere una birra? No, hai 5 anni. Posso guidare la macchina? No, hai 5 anni. Posso prendere ormoni e cambiare sesso? Sicuro! Certo! ", si legge nella didascalia dei post, che accompagna l'immagine di un bambino che parla con suo padre seduto su una poltrona, mentre legge un giornale.

Verità: Contrariamente a quanto affermano i post, non esiste una assistenza medica negli Stati Uniti che aiuti i bambini di cinque anni ad assumere ormoni o a sottoporsi a procedure per il cambio di sesso. Secondo un rapporto del 2016 della Human Rights Campaign Foundation, dell'American College of Osteopathic Pediatricians e dell'American Academy of Pediatrics, l'unica transizione correlata al genere raccomandata per i bambini in età prepuberale è una transizione sociale, in cui un bambino può cambiare alcune cose, come il proprio nome, i vestiti, i pronomi o le acconciature.

Stati Uniti

Affermazione: Una foto mostra la prima fotografia di un tramonto su Marte

Fatti: Una foto condivisa sui social media afferma di mostrare la prima fotografia di un tramonto su Marte, scattata nel marzo 2021.

Verità: La foto è in realtà una rappresentazione artistica creata dall'illustratore Mark A. Garlick. Dopo aver appreso che il suo lavoro era stato condiviso su Internet con una didascalia sbagliata, Garlick ha pubblicato il seguente messaggio sul suo account Twitter: “Questo ARTWORK sta facendo il giro su Twitter, dopo che un idiota ha rimosso il mio nome e poi l'ha intitolata: Prima “foto di un tramonto su Marte”.

È una stronzata. Secondo Snopes, la prima foto di un tramonto su Marte è stata registrata nel 1976, dalla missione Viking 1 della NASA.

First ever pic of the sunset on Mars. 2021 pic.twitter.com/9KIi93hMYF — Zahra (@Zahrah03959662) March 15, 2021

Brasile

Affermazione: Un video mostra bambini in Africa che scappano dalla vaccinazione obbligatoria COVID-19

Fatti: Su Facebook è stato condiviso un video di bambini che correvano e urlavano in una scuola in Africa, seguito da una didascalia che affermava che i bambini stavano scappando dalla vaccinazione obbligatoria COVID-19.

Verità: Contrariamente a quanto affermano i post, il video è stato registrato nel maggio 2019 e riprende una scena caotica dovuta al “lancio di gas lacrimogeno" in una scuola secondaria della comunità di Port Harcourt, in Nigeria.

É assim que as crianças na África escapam da vacinação.



(África) crianças fugindo da vacinação forçada pic.twitter.com/dI38ATfSUH — JackAntonini (@antonini_jack) February 3, 2021

Portogallo

Affermazione: Bill Gates ha sostenuto l’idea di una decimazione della popolazione mondiale attraverso la vaccinazione forzata

Fatti: Post condivisi su Facebook affermano che il miliardario e filantropo americano Bill Gates ha suggerito di decimare la popolazione mondiale attraverso la vaccinazione forzata. I post mostrano la foto di una donna con in mano un'edizione del quotidiano The Sovereign Independent del giugno 2011, con una foto di Bill Gates in copertina e il seguente titolo: "Spopolamento attraverso i vaccini: la soluzione a zero emissioni di carbonio".

Verità: In primo luogo, The Sovereign Independent è noto per aver diffuso numerose teorie del complotto. Quanto alla presunta dichiarazione di Bill Gates, si basa su un TED Talk a cui ha partecipato nel febbraio 2010 e in cui ha detto: “Il mondo oggi ha 6,8 miliardi di persone. Va verso i nove miliardi. Se facciamo davvero un ottimo lavoro con l’uso dei nuovi vaccini, l’assistenza sanitaria, i servizi legati alla maternità, potremmo abbassarlo forse del 10 o 15 per cento. Ora, l’aumento è dell'1,3 per cento”. Pertanto, è chiaro che Bill Gates stava parlando di ridurre la crescita della popolazione dal "10 al 15%", e non la popolazione mondiale.

America Latina

Affermazione: Le varianti del Coronavirus sono state create per nascondere i decessi causati dai vaccini COVID-19

Fatti: Post su Facebook affermano che le varianti del nuovo coronavirus sono, in effetti, una scusa inventata per nascondere le morti causate dai vaccini COVID-19.

Verità: Secondo i Centri americani per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), tutti i vaccini disponibili nel mondo oggi contro COVID-19 sono sicuri ed efficaci. Il CDC afferma inoltre che non è stato registrato alcun decesso causato da uno dei vaccini in uso. Per quanto riguarda le varianti, il CDC afferma che i virus cambiano costantemente attraverso le mutazioni e che è normale che nel tempo compaiano nuove varianti.

Nuova Zelanda

Affermazione: Un video mostra una maschera per il viso proveniente dalla Cina contenente un chip per il tracciamento

Fatti: Un video condiviso su Facebook afferma di mostrare una maschera facciale con un chip di tracciamento per l’identificazione a radiofrequenza (RFID). Secondo i post, le maschere prodotte in Cina "spesso contengono chip RFID".

Verità: secondo AFP, il video è stato originariamente pubblicato nel settembre 2020 da un gruppo satirico greco. “Ovviamente questo è trolling! Il chip è un comune NFC che mettiamo sulla maschera per il video… La necessità di avere teorie del complotto è più forte della logica”, ha scritto il gruppo nel post originale.