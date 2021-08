Il green pass diventerà obbligatorio dal 6 agosto per accedere a luoghi affollati quali ristoranti al chiuso e bar (non per consumo al bancone), spettacoli, centri termali, concorsi, piscine, palestre, cinema, teatri e fiere. L'app VerificaC19 sarà uno strumento utile per verificare l'autenticità del green pass mostrato all'accesso a tali locali. I cittadini senza green pass non potranno accedervi. Chi non dovesse rispettare le regole, sarà soggetto a pesanti sanzioni pecuniarie e non solo. Si tratta di una misura restrittiva per evitare nuove chiusure in vista dei contagi da variante Delta.

Come funziona l'app VerificaC19 per i controlli all'accesso dei locali o attività

L'app VerificaC19 è stata progettata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI e consente di verificare la validità e l'autenticità delle certificazioni cartacee o digitali. L'app per i controlli potrà essere utilizzata dagli organizzatori degli eventi e della attività per cui è richiesta la certificazione, i pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e tutti quei soggetti "verificatori", ossia deputati al controllo del green pass.

Attraverso la lettura del QR Code, l'app permette di verificare la firma digitale e di conseguenza la validità del green pass e di ricollegare il codice al nome, cognome e data di nascita dell'intestatario.

Potrebbe essere necessario mostrare al verificatore un proprio documento di riconoscimento in corso di validità per verificare la corrispondenza dei dati. Per garantire la privacy, l'app non registrerà i dati personali degli intestatari.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come si ottiene la certificazione verde: vaccinazione, tampone negativo o avvenuta guarigione

Ricordiamo che il green pass si ottiene 15 giorni dopo l'avvenuta ricezione della prima dose di vaccino, con la certificazione di guarigione dal Covid (che dura 6 mesi) o con l'effettuazione di un tampone negativo nelle 48 ore precedenti alla partecipazione a un dato evento o attività.

Il green pass per avvenuta vaccinazione con prima dose ha validità fino alla seconda dose; dalla seconda dose la validità è di 9 mesi, come per i vaccini monodose.

Le sanzioni per i trasgressori: multe e chiusura delle attività

Per gli esercenti e i clienti che non dovessero rispettare le regole riguardanti il green pass sono previste sanzioni tra i 400 e i 1000 euro. Inoltre, qualora la violazione venga reiterata per tre volte in tre giorni diversi, gli esercenti rischierebbero la chiusura dell'attività da 1 a 10 giorni. La modalità di funzionamento dell'app VerificaC19 rende impossibile la falsificazione della certificazione verde: solo chi è realmente in possesso del green pass potrà accedere ai locali prescritti.