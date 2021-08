Dal 6 agosto entra il vigore il Green pass, che diventerà obbligatorio per accedere ai luoghi al chiuso con rischio assembramento e per spostarsi dalle regioni in regime di zona rossa o arancione. Il certificato diventerà indispensabile per tutti i soggetti a partire dai 12 anni di età. Grazie al Green pass non sarà imposta la quarantena dopo il rientro da Paesi ad alta densità turistica, salvo impennate nella curva dei contagi.

Covid, a chi è rivolta la certificazione verde

Il Green pass è una certificazione che può essere rilasciata a chiunque, dai 12 anni di età.

Per ottenerlo bisogna sottoporsi ad almeno una dose di vaccino contro il Coronavirus da 15 giorni. essere guariti dalla Covid-19 negli ultimi sei mesi o aver effettuato un tampone antigenico o molecolare nelle ultime 24 ore. Il Green pass potrà essere utilizzato sia in forma cartacea, che attraverso QR code e in entrambi i casi verrà verificato attraverso idonei strumenti di controllo, ovvero l'applicazione Verifica19, al fine di accertarne l'originalità del documento.

A cosa serve la certificazione d'immunità da Covid-19

La certificazione verde, dal 6 agosto, servirà per accedere a svariati servizi ed esercizi al chiuso, tra cui palestre, piscine, bar, ristoranti (fanno eccezione gli hotel).

Diversamente, in mancanza del Green Pass, non sarà consentito l'accesso. Il certificato sarà obbligatorio anche per viaggiare all'estero sia all'interno che al di fuori della comunità europea (per alcuni Paesi è necessario compilare anche il formulario di salute pubblica). Salvo impennate nella curva dei contagi, non verrà imposta la quarantena per coloro che rientrano da Paesi ad alta densità turistica.

Per la violazione delle regole in arrivo multe fino a mille euro

Al fine di accertare l'effettivo rispetto delle nuove regole in vigore dal 6 agosto, le forze dell'ordine potranno verificare che all'interno degli esercizi commerciali al chiuso, gli avventori siano effettivamente muniti della carta verde. Chiunque venga trovato all'interno di uno degli esercizi commerciali al chiuso privo di Green pass, rischierà una sanzione da 400 a 1.000 euro e la multa sarà anche a carico dell'esercizio commerciale.

Quest'ultimo, in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, rischia una chiusura temporanea che oscilla da uno a dieci giorni. Mentre per tutti i servizi all'aperto, il Green pass non è attualmente obbligatorio.