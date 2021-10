Dal 14 ottobre 2021 è possibile presentare le domande di credito d'imposta per le aziende di Teatro e Spettacoli dal vivo. Con il decreto Sostegni di cui all’articolo 36-bis del decreto legge 22 marzo 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è possibile presentare la richiesta da parte delle aziende esercenti attività d'intrattenimento teatrale e di spettacoli dal vivo di un credito d'imposta da usare in compensazione. Il suddetto articolo di legge prevede che tutte le aziende facenti parte del settore teatrale e di spettacoli dal vivo, che abbiano avuto un calo del fatturato nel 2020 pari almeno al 20% rispetto al 2019, possono presentare una richiesta di un bonus quale credito d'imposta da usare per sostenere gli oneri fiscali dell'azienda.

Il bonus sarà pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per gli spettacoli.

Modalità operative

La richiesta del bonus dovrà avvenire esclusivamente in via telematica da parte del soggetto interessato titolare o legale rappresentante o da un soggetto terzo in qualità di delegato. La richiesta verrà fatta tramite un modello ufficiale approvato dall'Agenzia delle Entrate in cui verranno indicate le spese ammissibili sostenute dalle aziende nel corso del 2020. Il sistema farà un calcolo con il quale si stabilirà la quota spettante di credito d'imposta, anche in base alla disponibilità delle risorse messe a disposizione, entro il 25 novembre 2021. Si ricorda che il bonus potrà essere usato solo ed esclusivamente in compensazione.

L'Agenzia delle Entrate, tramite il provvedimento n. 262278/2021 definisce i criteri e le modalità di fruizione del credito d'imposta.

Provvedimento n. 262278/2021

Il provv. n. 262278/2021, pubblicato l'11 ottobre 2021 dall'Agenzia delle Entrate, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta a favore di imprese esercenti attività d'impresa teatrali e spettacoli dal vivo, approva il modello operativo e definisce le istruzioni per la compilazione del modello.

La richiesta del bonus può essere effettuata dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021, in questo periodo sarà possibile apportare modifiche alla dichiarazione già trasmessa oppure presentare la rinuncia dell'istanza. Responsabile del procedimento è stata nominato il Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. Il credito d'imposta sarà pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per le attività teatrali e di spettacoli dal vivo risultanti dalla Comunicazione presentata, nel rispetto dei limiti di spesa.

Il limite di spesa è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate entro il 25 novembre 2021. Detta percentuale sarà calcolata in base alle numero delle richieste, ai fondi stanziati pari a 10 milioni di euro, e ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020.

Il credito d'imposta spettante potrà essere utilizzato soltanto in modalità di compensazione, nel caso il credito superasse i 150.000 euro, sarà fruibile soltanto in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159. L'utilizzo del credito sarà possibile soltanto indicando gli importi nei modelli di pagamento F24 in via telematica.