Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il nuovo decreto: il Super Green Pass è pronto ad entrare in vigore in Italia dal prossimo 6 dicembre e verrà applicato fino al 15 gennaio. Scatta la stretta su non vaccinati e si proseguirà su una doppia linea. Per chi è guarito o ha completato il ciclo vaccinale sarà rilasciata la certificazione verde rafforzata valida per accedere anche a bar e ristoranti al chiuso oltre alle discoteche e altri luoghi di socialità, come gli stadi o teatri. Chi si sottopone al solo tampone rapido o molecolare con esito negativo, ma non è vaccinato, potrà utilizzare la versione 'base' del Green Pass per accedere ai mezzi pubblici locali quali bus, tram e treni regionali e interregionali ma non potrà entrare nei luoghi precedentemente indicati.

Il Green Pass di base ha una validità diversa a seconda dei tamponi: 72 ore per i molecolari, 48 per gli antigenici.

La stretta sui non vaccinati

I contagi da coronavirus continuano ad aumentare. Per questo motivo il governo ha deciso di accogliere la richiesta di alcuni presidenti di Regione, riguardante una nuova stretta sui non vaccinati. Terminato il CdM, il Presidente del Consiglio Mario Draghi accompagnato dal ministro della salute Roberto Speranza e dal ministro per gli affari regionali e per le autonomie Maria Stella Gelmini ha presentato i nuovi provvedimenti in una conferenza stampa.

Il tampone antigenico rapido o molecolare sarà valido solamente per andare a lavoro dal 6 dicembre al 15 gennaio e accedere ai mezzi pubblici locali e ai treni regionali e interregionali.

Tutti coloro che non sono vaccinati non potranno più accedere ai ristoranti al chiuso, al cinema, nei bar al chiuso, al museo e negli stadi. Tuttavia, il certificato verde “base” servirà anche per alloggiare negli alberghi anche in zona bianca.

Come spiegato dal ministro della Salute, i controlli verranno incrementati per evitare il mancato rispetto delle regole.

Il nuovo decreto entra in vigore dal 6 dicembre

Dopo una serie di valutazioni tra Stato e forze di maggioranza è arrivata anche la decisione di mantenere invariato il sistema dei colori, ma se una città dovesse finire in zona arancione le restrizioni riguarderebbero solamente i non vaccinati e guariti da Covid-19. Al contrario, se si entrerà in zona rossa le restrizioni riguarderanno tutti, anche i possessori del "Super Green Pass".

Per contenere e limitare l'aumento di contagi da Coronavirus durante le feste natalizie, le nuove regole entreranno in vigore dal 6 dicembre.

Per quanto riguarda la validità del "certificato rafforzato” il periodo di durata sarà di 12 mesi. Tra i nuovi provvedimenti invece, è saltato l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in zona bianca ma viene comunque richiesto tassativamente di portare il dispositivo di protezione e indossarlo in caso di assembramenti anche all'aperto.

Scatta l'obbligo vaccinale per il personale scolastico

Nel nuovo decreto è stato inserito l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori. Al personale sanitario e quello delle Rsa, si sono aggiunti il personale scolastico (compresi gli assistenti amministrativi), le forze dell'ordine e i militari. I sanitari hanno l’obbligo di effettuare la terza dose a partire dal 15 dicembre.