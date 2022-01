Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

Mondo

Nessuna bambina è stata arrestata al museo di storia naturale di New York perché sprovvista della certificazione di avvenuta vaccinazione

Affermazione falsa: diversi post condivisi sui social media affermano che una bambina di 9 anni è stata arrestata al Museo di Storia Naturale di New York City per non aver mostrato alcuna prova di vaccinazione COVID-19. Alcuni dei post sono seguiti da un video che mostra la bambina mentre viene scortata da agenti di polizia.

Verità:

Secondo la polizia di New York, il 19 gennaio 2022 è stato negato l'ingresso al museo a un gruppo di persone per aver rifiutato di mostrare la prova della vaccinazione COVID-19.

Il gruppo - composto da sei adulti e un bambino - ha iniziato una protesta contro il provvedimento e si è rifiutato di lasciare il luogo anche dopo l'orario di chiusura delle 17:30. Secondo il museo, gli agenti sono stati chiamati sul posto e hanno arrestato i sei adulti.

La polizia di New York afferma che la bambina di 9 anni, figlia di uno dei manifestanti, non è stata arrestata, ma solo scortata per portarla vicino alla madre.

Mondo

La BBC News non ha mai affermato che la guerra nucleare è imminente tra la Russia e le forze NATO

Affermazione falsa: gli utenti dei social media hanno condiviso un presunto video della BBC News che sostiene che la guerra nucleare tra la Russia e le forze della Nato 'è imminente'

Verità:

Una ricerca inversa delle immagini mostra che il video ha iniziato ad essere condiviso sui social media già all'inizio del 2018.

In un secondo tweet del 19 aprile 2018 la BBC ha ribadito che il video è "falso e non proviene dalla BBC".

Lo stesso giorno, la BBC ha pubblicato un articolo sostenendo che il video è stato prodotto nel 2016 da una società irlandese chiamata Benchmarking Assessment Group "come test psicometrico per i loro clienti per vedere come avrebbero reagito ad uno scenario disastroso".

La falsa affermazione riemerge nel mezzo di una crescente tensione in Europa orientale, poiché l'Occidente teme che la Russia possa attaccare l'Ucraina.

USA

Gli americani non sono "più poveri del 7%" dopo il primo anno dell'amministrazione Biden

Affermazione falsa: Durante un'apparizione pubblica nell'edizione del 16 gennaio di "Meet the Press" della NBC, il senatore Mitt Romney ha criticato la gestione dell'economia del presidente Joe Biden e ha detto: "La gente ora è più povera del 7% a causa dell'inflazione" causata da Biden.

Verità:

I dati ufficiali mostrano effettivamente che il tasso di inflazione è stato del 7% durante il 2021. Tuttavia, questo non è sufficiente per affermare che gli americani sono "più poveri del 7%", perché lascia fuori un'altra parte importante dell'equazione: l'aumento dei redditi.

Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro, tra dicembre 2020 e dicembre 2021, il guadagno orario medio dei dipendenti privati è aumentato del 4,7%, riducendo l'impatto sul lavoratore medio di circa due terzi.

Europa

Il programma di vaccinazione COVID-19 della Gran Bretagna non è sotto inchiesta penale

Affermazione falsa: Messaggi condivisi sui social media affermano che il programma di vaccinazione COVID-19 della Gran Bretagna è sotto indagine penale e che la polizia metropolitana di Londra sta chiudendo i centri di vaccinazione.

I post affermano anche che esiste un 'numero di riferimento' per il caso ( 6029679/21) che è stato emesso il 20 dicembre 2021.

Verità:

In una dichiarazione alla stampa, la polizia metropolitana ha confermato che un numero di riferimento per il caso è stato creato a seguito di "accuse di criminalità in relazione al programma di vaccinazione del Regno Unito".

Tuttavia, secondo la polizia metropolitana, "questa non è un'indicazione che un'indagine è in corso o che un crimine è stato commesso, semplicemente riconosce che un'accusa è stata ricevuta e registrata".

La polizia metropolitana ha anche dichiarato che "nessun centro di vaccinazione è stato chiuso".

America Latina

Il COVID-19 non è scomparso in Africa, nonostante solo 6% della popolazione vaccinata

Affermazione falsa: Messaggi condivisi da utenti di Facebook e Twitter in America Latina affermano che gli scienziati sono perplessi per la presunta fine della pandemia di COVID-19 in Africa, nonostante solo il 6% della popolazione locale sia stata vaccinata.

Verità:

Secondo Our World in Data, al 22 gennaio, il 16% della popolazione africana aveva ricevuto almeno una dose del vaccino COVID-19.

Il continente ha raggiunto il 6% della popolazione con almeno una dose del vaccino il 5 ottobre 2021 e ha raggiunto il 6% della popolazione con due dosi il 1° novembre.

Il 3 novembre, secondo Reuters, il continente ha registrato 6.926 nuovi casi di COVID-19.

Il 24 gennaio, secondo la Reuters, c'erano 12.383 nuovi casi di COVID-19 in Africa, mostrando che la pandemia è ancora lontana dall'essere sconfitta.

Sudafrica

La Durex non ha inventato il preservativo reversibile

Affermazione falsa: Gli utenti di Facebook e Twitter in Sud Africa hanno condiviso un'immagine di una presunta scatola di preservativi "reversibili" Durex con le seguenti frasi stampate sulla confezione: "Come 2 preservativi in uno" e "preservativi a due lati per un uso multiplo".

Verità:

Una ricerca inversa dell'immagine mostra che l'affermazione è stata originariamente pubblicata in un articolo del sito satirico News Spoilers, che si descrive sul suo account Twitter come " pre-news per un'era post-verità".

Secondo l'articolo satirico, l'immagine sarebbe trapelata dopo che un ingegnere del prodotto Durex ha dimenticato la scatola di un prototipo reversibile nella toilette di un bar.