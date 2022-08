La data del 22 agosto rappresentava la scadenza ufficiale per il deposito di tutte le liste per le elezioni politiche del 25 settembre. Fra esse ha reso noto l'elenco completo dei propri candidati anche la lista formata da Sinistra Italiana ed Europa Verde, una formazione che corre alleata nella coalizione del centrosinistra, assieme a Pd, Impegno Civico e Più Europa.

Nella lista guidata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli spicca la presenza di Giobbe Covatta, ma anche di Ilaria Cucchi, Aboubakar Soumahoro e Pippo Civati.

I candidati di SI-Verdi alla Camera

Sono candidati alla Camera dei Deputati i leader delle due formazioni che hanno dato vita alla lista SI-Verdi. In particolare il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, è candidato come capolista nei tre collegi plurinominali della Toscana (e come secondo in uno del Molise), mentre il portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, è candidato come capolista in due collegi della Puglia.

Anche l'altra portavoce verde Eleonora Evi è candidata per Montecitorio, precisamente come capolista in uno dei collegi plurinominali di Lombardia 1 (e seconda in lista nell'altro), oltre che come seconda in Emilia-Romagna. Proprio in questi ultimi due è capolista il sindacalista Aboubakar Soumahoro, il quale guida le liste rosso-verdi anche in Puglia e in Veneto.

Il deputato uscente Devis Dori (ex Movimento 5 Stelle e ora verde) sarà il capolista in un collegio della Lombardia. Sono candidati anche alcuni ex-deputati della precedente legislatura: fra essi Giovanni Paglia di Sinistra Italiana, che sarà capolista in un collegio della Romagna e presente in due collegi lombardi e in un altro dell'Emilia Romagna.

Filiberto Zaratti sarà capolista nei tre collegi plurinominali del Lazio, mentre Stefano Quaranta sarà capolista in Liguria e Serena Pellegrino in Friuli. La ex-deputata dei Verdi (dal 2001 al 2008) Luana Zanella sarà capolista in tre collegi Veneti (e seconda in un altro).

Sono presenti nelle liste anche il consigliere regionale piemontese di SI Marco Grimaldi (capolista in due collegi del Piemonte) e quello campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli (capolista in un collegio di Campania 1 e secondo in un altro).

C'è anche Elisabetta Piccolotti, capolista in Umbria (e seconda in tre collegi pugliesi), che nelle scorse settimane era finita al centro di alcune polemiche per essere la moglie di Nicola Fratoianni. Candidata in Sicilia come capolista in due collegi è l'attivista femminista Marilena Grassadonia.

Le candidature per il Senato

Nelle liste per il Senato spicca la presenza dell'attore Giobbe Covatta, da anni vicino politicamente ai Verdi, che sarà capolista in Piemonte, ma anche di Ilaria Cucchi (nota per la lunga battaglia legale dopo la morte in carcere del fratello Stefano), la quale sarà sia candidata nell'uninominale del centrosinistra a Firenze, ma anche capolista nel proporzionale in Lombardia, Campania, Puglia e Lazio.

Si candida al Senato pure l'ex sottosegretario all'Istruzione Peppe De Cristofaro, secondo in lista (dietro Cucchi) in Lazio e quarto in Campania.

Corrono per un posto a Palazzo Madama anche due esponenti di spicco di Possibile, ossia il fondatore Pippo Civati e l'attuale segretaria nazionale Beatrice Brignone, entrambi sono capilista nelle due liste plurinominali dell'Emilia-Romagna.