Mancano poche ore per la presentazione delle liste con i candidati per le Elezioni Politiche 2022. In anticipo rispetto agli altri partiti, Fratelli d'Italia conferma la sua lista: molti sono i big, provenienti anche da altri partiti dell'attuale coalizione del Centrodestra. Ancora però non è chiaro in quale collegio uninominale verrà assegnata la presidente di FdI, Giorgia Meloni.

I big che andranno con Fratelli d'Italia alle Elezioni Politiche 2022

Tra i big confermati nella lista dei candidati di Fratelli d'Italia c'è l'ex ministro dell'Economia del Governo Berlusconi IV, Giulio Tremonti.

Questa candidatura nelle liste di FdI era già stata annunciata lo scorso pomeriggio, durante la trasmissione di Lucia Annunziata "Mezz'ora in più".

Oltre a Tremonti, si aggiunge alle liste del partito della Meloni anche Marcello Pera, ex presidente del Senato durante la XIV Legislatura. Pera era stato eletto come senatore per Forza Italia fino al 2013. Per le Elezioni politiche 2022 ha deciso di passare a Fratelli d'Italia.

Altro big che passa a FdI è Gianfranco Rotondi, ex ministro senza portafoglio per l'attuazione del programma di governo durante il Berlusconi IV. Pur di provenienza centrista, ha deciso fin dall'inizio della campagna di passare alle liste del partito della Meloni. Lo stesso ha fatto l'ex procuratore di Venezia Carlo Nordio, salito alle cronache per essere stato uno dei nomi papabili per la Presidenza della Repubblica a febbraio 2022.

Lista candidati per FdI, molti provengono da altri partiti

Oltre ai big, si segnalano diversi candidati provenienti da altri partiti dell'attuale coalizione del Centrodestra. Uno tra questi è Eugenia Roccella, ex sottosegretaria al Ministero della salute nel Governo Berlusconi IV, che negli ultimi due anni è stata nelle file di Coraggio Italia.

Lo stesso vale per Claudio Barbaro, senatore leghista ora candidato con FdI.

Mentre tra gli uscenti in odor di ricandidatura segnaliamo Maurizio Leo, prima in Alleanza Nazionale fino al 2009, per poi aderire a FdI dopo una parentesi quadriennale con il Popolo delle Libertà di Berlusconi. E anche Antonio Guidi, ex ministro per la famiglia e la solidarietà sociale nel governo Berlusconi I.

Dopo la sua parentesi col PdL, fino al 2014 è stato membro del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale del Partito Socialista Italiano. Da allora è diventato membro dell'ufficio di presidenza di Fratelli d'Italia.

Ancora da confermare sono i nomi di Andrea Tremaglia, coordinatore provinciale del partito a Bergamo e nipote dello storico esponente di An, e l'ex ministro per gli italiani nel mondo durante i Governi Berlusconi II e III, Mirko Tremaglia.

Giorgia Meloni candidata al collegio L'Aquila-Teramo

Ancora incerto è il collegio in cui si candiderà la leader Giorgia Meloni per le Elezioni Politiche 2022. Secondo Fanpage, sarà il collegio uninominale L'Aquila-Teramo della Camera.

In merito alle liste, Meloni si ritiene soddisfatta per la sua attuale composizione: "Fratelli d’Italia ha scelto di comporre le liste cercando di valorizzare al meglio coloro che si sono spesi in questi anni per costruire una proposta di governo credibile per l'Italia".

Ma rimane critica nei confronti dei limiti dell'attuale sistema elettorale, il Rosatellum: "molti altri non potranno farne parte a causa di un sistema elettorale che non permette di coinvolgere tutti. Lavoreremo per coinvolgere in questa grande stagione tutti quelli che vorranno e potranno".