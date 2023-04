Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

Mondo

La canzone virale di Drake e The Weeknd è stata creata dall’intelligenza artificiale

Affermazione falsa: gli utenti dei social media di tutto il mondo hanno condiviso la canzone Heart On My Sleeve lo scorso fine settimana, dicendo che era una collaborazione tra i cantanti canadesi Drake e The Weeknd.

Verità:



Il brano è stato originariamente pubblicato su TikTok da un utente di nome Ghostwriter977, che ha affermato di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per generare le voci di Drake e The Weeknd. Nei commenti al suo post, l'utente ha detto: "Sono stato un ghostwriter per anni e sono stato pagato quasi niente solo per far guadagnare le major".



Rimossa dai principali servizi di streaming e dai social network lunedì scorso su richiesta di Universal Music Group (UMG), che detiene i diritti di pubblicazione dei due artisti, la canzone ha accumulato più di 600.000 streaming su Spotify, 15 milioni di visualizzazioni su TikTok e 275.000 visualizzazioni su YouTube.

USA

Il Dipartimento della Difesa non ha istituito un contratto per la ricerca sul COVID-19 prima che il virus si diffondesse

Affermazione falsa: gli utenti dei social media statunitensi hanno condiviso un articolo in cui si afferma che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha assegnato un contratto per la "ricerca sul COVID-19" in Ucraina nel novembre 2019, mesi prima che venissero segnalati i primi casi di malattia nel gennaio 2020 e prima che l'Organizzazione Mondiale della Sanità annunciasse il nome ufficiale della malattia causata dal nuovo Coronavirus l'11 febbraio 2020.

Verità:

Una ricerca su Internet mostra che le informazioni condivise sui social media sono state originariamente pubblicate dal sito web britannico The Exposé, famoso per aver propagato teorie del complotto sull'origine della pandemia COVID-19.

The Exposé cita come fonte delle informazioni un subappalto registrato sul sito ufficiale usaspending.gov. Nel documento, datato 12 novembre 2019, il Dipartimento della Difesa assegna alla società Labyrinth Global Health 365.911 dollari per la "documentazione del manoscritto SME e la ricerca sul COVID-19".



Ma, come spiega a USA Today Andrea Chaney, portavoce della Defense Threat Reduction Agency, un ramo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, questo sub-appalto fa parte di un contratto molto più ampio firmato nell'ottobre 2019 con la società di ingegneria edile Black and Veatch per sostenere "le capacità pacifiche e sicure di rilevamento e diagnosi biologica dell'Ucraina e per ridurre le minacce biologiche" attraverso attrezzature, forniture e formazione.



Secondo Chaney, il contratto è stato modificato nell'aprile e nel giugno 2020 per fornire ulteriore supporto in caso di pandemia. Labyrinth Global Health è un subappaltatore di Black and Veatch e ha ricevuto un subappalto per assistere il contratto complessivo.



Le modifiche non sono visibili sul sito web del governo, ma nella descrizione dell'aggiornamento del giugno 2020 si legge che l'obiettivo era quello di fornire "supporto di tutoraggio per eseguire il tutoraggio a distanza sulla diagnosi di laboratorio COVID-19, la sicurezza biologica e la risposta alle emergenze di laboratorio in Ucraina".

Europa

Papa Francesco non ha detto che i pedofili hanno un posto speciale riservato in Paradiso

Affermazione falsa: gli utenti dei social media di Paesi come il Portogallo e l'Italia hanno diffuso questa supposta dichiarazione di Papa Francesco: "La pedofilia è una malattia misteriosa e non dobbiamo giudicare coloro che ne soffrono.

Dovremmo invece accettare che Dio ama i pedofili, li ha creati per una ragione e ha riservato loro un posto speciale in paradiso".

Verità:



Una ricerca sul sito web e sugli account dei social media di Vatican News, l'agenzia di stampa ufficiale della Santa Sede, non ha trovato alcuna dichiarazione del Papa simile a quella condivisa sul web.



Nessuna agenzia di stampa o grande media in Italia e nel mondo ha riportato una simile dichiarazione del Papa.

Il 14 luglio 2022, durante un incontro in Vaticano con i membri di tre ordini religiosi, Papa Francesco ha chiesto "tolleranza zero" nei casi di abusi su minori e ha esortato i leader religiosi a denunciare tali casi.

Brasile

Bill Gates non ha comprato azioni della Coca Cola ordinando di aggiungere RNA messaggero alla bevanda

Affermazione falsa: gli utenti dei social media brasiliani hanno condiviso un video in cui una donna sostiene che il miliardario e filantropo Bill Gates avrebbe acquistato "gran parte" delle azioni della Coca Cola e ordinato l'aggiunta di RNA messaggero alla ricetta della bevanda.

Verità:



In una dichiarazione pubblicata sul suo sito web in Brasile, la Coca Cola ha spiegato che "i video che stanno circolando sui social media su una teoria di presunta alterazione della ricetta della Coca Cola in associazione con Bill Gates per includere 'vaccini' con mRNA messaggero sono falsi".



Sempre secondo l'azienda, "tutti gli ingredienti utilizzati nei nostri prodotti sono sicuri, approvati dalle agenzie di regolamentazione e riportati sull'etichetta della confezione".



Nel febbraio 2023, Bill Gates ha acquisito una partecipazione del 3,76% nel gigante olandese delle bevande Heineken Holding NV, comprando 10,8 milioni di azioni precedentemente detenute da Femsa, una società messicana che imbottiglia e distribuisce bevande della Coca Cola Company. L'acquisto, quindi, non ha reso Gates un azionista della Coca Cola.



Proprietario della Bill and Melinda Gates Foundation, nota per aver finanziato la ricerca e lo sviluppo di vaccini, tra cui quello contro il COVID-19, Bill Gates è un bersaglio frequente delle teorie del complotto diffuse dai gruppi anti-vaccini.

Contrariamente a quanto suggerisce il video virale, la tecnologia dell'RNA messaggero presente in alcuni dei vaccini contro il COVID-19 non penetra nel nucleo delle cellule umane, dove si trova il DNA, e scompare dall'organismo poche settimane dopo l'inoculazione.

Africa/India

L’immagine virale di un albergo e un ponte in fiamme non è legata ai disordini in Sudan

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in India e in Africa hanno condiviso le immagini di un ponte e di un edificio in fiamme, insieme all'affermazione che le immagini sarebbero state registrate a Khartoum, la capitale del Sudan, durante gli intensi scontri degli ultimi giorni tra le forze armate del Paese e i gruppi paramilitari.

Verità:



Una ricerca per immagini mostra che l'immagine del ponte in fiamme è stata in realtà scattata l'8 ottobre 2022 dopo che un'esplosione ha distrutto una sezione del ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea.



Sempre attraverso una ricerca per immagini è possibile vedere che la foto dell'edificio, che appare in fiamme nei post sui social media, è stata originariamente pubblicata su Twitter il 26 agosto 2013 e mostra l'Hotel Corinthia, situato a Khartoum.



Nella foto originale, tuttavia, l'edificio non è in fiamme, il che indica che il fuoco e il fumo che appaiono nella foto virale sono stati aggiunti digitalmente all'immagine.