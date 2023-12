Perdura lo stato influenzale della Premier, per questo motivo la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni, in programma per giovedì 28 dicembre 2023, dovrà slittare di qualche giorno. Palazzo Chigi fisserà a breve un'altra data utile per l'evento mediatico che è piuttosto atteso dal mondo politico.

Giorgia Meloni è ancora influenzata

Era tutto pronto per lo svolgimento della rituale conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'appuntamento mediatico, fissato originariamente il 21 dicembre scorso, era stato procrastinato una prima volta appunto alle ore 11 del 28 dicembre.

Tuttavia, visto il perdurare dello stato influenzale della premier, è stato adesso deciso di rinviare ancora. Secondo le fonti ufficiali di Palazzo Chigi si tratterebbe di una recrudescenza dello stato influenzale che ha colpito Meloni qualche giorno fa.

Ad organizzare questo evento, come di consuetudine, sono l’Ordine dei giornalisti e l’Associazione Stampa Parlamentare. L'Ordine dei Giornalisti ha fatto sapere attraverso un comunicato che resta in attesa di una nuova data per questo consueto appuntamento di fine anno.

A causa dello stesso problema la leader di Fratelli d’Italia, la settimana scorsa, aveva già rinunciato a presenziare in occasione della cerimonia degli auguri al Quirinale con il Presidente della Repubblica.

Mentre il 20 dicembre era riuscita a partecipare alla recita scolastica natalizia della figlia insieme all'ex compagno Andrea Giambruno, prima di un peggioramento dello stato influenzale. In seguito Meloni ha anche effettuato un tampone per il Covid-19, risultato negativo.

Gli auguri di Natale di Meloni sui social

Qualche giorno fa la Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia ha fatto i suoi auguri agli italiani attraverso in un video pubblicato sui social: "Che sia un Natale di serenità, che sia un Natale di orgoglio", così affermava la premier, assicurando il suo personale impegno e quello del Governo.

La conferenza stampa di fine anno in programma rappresenta tradizionalmente per la stampa nazionale e internazionale un momento di confronto su alcuni temi attuali sui quali il Governo si è adoperato negli ultimi dodici mesi.

Si rimane in ogni caso in attesa di conoscere, nelle prossime, ore la nuova data in cui si svolgerà la conferenza stampa.