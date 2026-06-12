Il negoziatore iraniano Seyed Abbas Araghchi ha dichiarato che il memorandum oggetto delle attuali trattative è "mai stato così vicino alla conclusione". L'importante annuncio è stato fatto il 12 giugno 2026, durante un punto stampa in cui Araghchi ha voluto fornire chiarezza sulla posizione dell'Iran e sui progressi compiuti. Il diplomatico ha inoltre invitato fermamente a evitare qualsiasi forma di speculazione sulla vicenda, sottolineando la necessità di attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali per garantire l'affidabilità delle informazioni.

Avanzamento significativo nei negoziati sul memorandum

Araghchi ha evidenziato che i negoziati per il memorandum hanno raggiunto un livello di avanzamento senza precedenti. Ha ribadito con fermezza che l'accordo è "non è mai stato così vicino alla conclusione", un'affermazione che sottolinea la fase cruciale e potenzialmente decisiva delle discussioni. Il negoziatore ha insistito sulla necessità di non lasciarsi influenzare da voci o interpretazioni non ufficiali, ribadendo che ogni futuro sviluppo sarà comunicato in modo trasparente e formale attraverso i canali istituzionali dell'Iran. Questo approccio mira a mantenere la serenità del tavolo negoziale e a prevenire distorsioni.

Il ruolo chiave di Seyed Abbas Araghchi nella diplomazia iraniana

Seyed Abbas Araghchi è una figura di spicco della diplomazia iraniana, con una lunga e consolidata carriera. Ha ricoperto incarichi di notevole importanza all'interno del Ministero degli Affari Esteri dell'Iran, distinguendosi per la sua partecipazione a numerosi tavoli negoziali a livello internazionale. Tra questi, spiccano le sue attività legate al delicato programma nucleare iraniano, dove ha giocato un ruolo chiave. Araghchi è stato spesso incaricato di rappresentare la posizione di Teheran in contesti sia multilaterali che bilaterali, contribuendo in maniera determinante alla formulazione e all'attuazione delle strategie diplomatiche del Paese. La sua esperienza e la sua profonda conoscenza delle dinamiche internazionali lo rendono un attore fondamentale nelle attuali trattative sul memorandum.