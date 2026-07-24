Il Coordinamento regionale di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) ha lanciato un forte appello all’unità del popolo di sinistra in Valle d’Aosta. Attraverso un manifesto approvato il 6 giugno 2026, la formazione politica ha delineato i pilastri fondamentali per un profondo cambiamento nella Regione: coraggio politico, studio rigoroso, contenuti qualificanti e unità indistruttibile.

Il documento sottolinea l’urgenza di superare divisioni e personalismi, con l’obiettivo di creare una vera e propria “casa comune”. Questa “casa” è destinata a raccogliere tutte quelle realtà – dai sindacati alle associazioni, dai movimenti all’impegno quotidiano – che spingono per un radicale rinnovamento della politica valdostana.

Il messaggio è chiaro e assertivo: “Si può fare, si può unire, si può vincere”.

L'Appello per il Rinnovamento Valdostano

Nel manifesto, Avs attribuisce alla sinistra valdostana un “dovere storico”: quello di ergersi a punto di riferimento saldo e credibile per una comunità che chiede a gran voce un’azione di governo regionale guidata dai principi di giustizia sociale e ambientale. Il testo denuncia apertamente una situazione di “malgoverno” che affligge la Regione, nonostante le straordinarie prerogative e le risorse garantite dall’Autonomia valdostana.

La critica si rivolge a quelle forze politiche che appaiono concentrate esclusivamente sull’“occupazione delle poltrone e sulla gestione del potere immediato”, manifestando una totale assenza di programmi strutturati, di studio e di visione sul futuro del territorio.

In questo scenario, Avs evidenzia come compito primario della sinistra sia tracciare una “rotta alternativa” rispetto agli schieramenti attuali, promuovendo una svolta che sia prima di tutto ideale, culturale e programmatica.

I Valori e la Missione di Avs

Alleanza Verdi e Sinistra, nata dall’unione di Europa Verde e Sinistra Italiana, si propone con una missione chiara e definita. Come indicato nel suo statuto ufficiale, l’obiettivo è promuovere la giustizia sociale e ambientale, la partecipazione democratica e la difesa dei diritti civili, ponendo particolare enfasi sulle tematiche ecologiste e progressiste. Avs si configura come un’alternativa politica fondata sui valori di solidarietà, inclusione e sostenibilità.

Il documento conclude ribadendo che, per essere credibile, attrattiva e vincente, la sinistra valdostana deve riscoprirsi unita, eticamente distante dalle vecchie logiche e forte nei contenuti. Questo è il percorso indicato per costruire un futuro diverso per la Valle d’Aosta.