Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, esponente del centrodestra, si è posizionato al tredicesimo posto nella Governance Poll 2026. Questa classifica, stilata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, misura il gradimento dei governatori italiani. Marsilio ha ottenuto un indice di gradimento del 50,5%, registrando una flessione di tre punti percentuali rispetto al 53,5% conseguito al momento della sua elezione regionale nel 2024.

La classifica dei governatori: posizioni e variazioni

L'analisi del Governance Poll 2026 rivela che Marsilio si colloca nella parte medio-bassa della graduatoria nazionale.

Il presidente abruzzese precede Alessandra Todde (Sardegna), Stefania Proietti (Umbria), Marco Bucci (Liguria), Francesco Roberti (Molise) e Francesco Rocca (Lazio), che chiudono la classifica. Al vertice del sondaggio si conferma Antonio Decaro, presidente della Puglia, con un elevato gradimento del 66%. Lo seguono Alberto Stefani (Veneto) con il 65% e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), terzo con il 64%. Al quarto posto, a pari merito con il 60%, figurano Roberto Occhiuto (Calabria) e Alberto Cirio (Piemonte), mentre Attilio Fontana (Lombardia) è sesto con il 57%. Completano la parte alta della classifica Eugenio Giani (Toscana) con il 56,5%, Renato Schifani (Sicilia) e Vito Bardi (Basilicata), entrambi al 56%.

Roberto Fico (Campania) e Francesco Acquaroli (Marche) si attestano entrambi al 55%. Immediatamente prima di Marsilio, al dodicesimo posto, si trova Michele De Pascale (Emilia-Romagna) con il 52%.

Andamento del consenso: confronti e dinamiche

Esaminando le variazioni rispetto al consenso ottenuto alle urne, Marco Marsilio ha registrato una perdita del 3%. Questa flessione, sebbene presente, si è dimostrata inferiore rispetto a quella di diversi altri governatori. Il maggiore incremento di consenso è stato rilevato per Renato Schifani, presidente della Sicilia, che ha guadagnato ben 13,9 punti percentuali rispetto al giorno della sua elezione. Al polo opposto, la diminuzione più marcata ha interessato Francesco Roberti, presidente del Molise, il cui gradimento è calato di 20,2 punti percentuali.

Il gradimento dei sindaci abruzzesi

Il sondaggio ha analizzato anche l'andamento del gradimento per i sindaci abruzzesi. Pierluigi Biondi, primo cittadino dell’Aquila, si è distinto classificandosi sesto a livello nazionale. Ha mostrato un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente e un notevole aumento del 6,6% rispetto al giorno della sua elezione. Un altro dato positivo riguarda Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che ha fatto registrare un +6,8% dall’anno della sua elezione. Anche Carlo Masci, sindaco di Pescara, ha visto un aumento del consenso, posizionandosi in quarantunesima posizione con un punto percentuale guadagnato nell’ultimo anno e un incremento del 3,1% rispetto al giorno dell’elezione.

In controtendenza, il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha subito un calo significativo, scendendo alla settantasettesima posizione con una diminuzione annua del 7% e una perdita complessiva del 5,5% rispetto al giorno della sua elezione.