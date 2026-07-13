La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta a Palermo per una giornata densa di impegni istituzionali. La sua visita nel capoluogo siciliano, annunciata attraverso i canali social, prevede la presidenza del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e la partecipazione a una significativa cerimonia in memoria delle vittime della mafia. L'agenda della premier sottolinea l'attenzione del governo verso la lotta alla criminalità organizzata e la valorizzazione della memoria storica.

Impegno per l'ordine e la sicurezza pubblica

Uno degli appuntamenti centrali della giornata è la presidenza del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Questo organismo riveste un ruolo cruciale nel coordinamento delle attività delle forze dell'ordine e delle istituzioni impegnate nella salvaguardia della legalità sul territorio nazionale. Durante i lavori del Comitato, la presidente Meloni ha ribadito con fermezza la posizione dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, dichiarando: "Il messaggio dello Stato è uno solo: contro la criminalità organizzata nessun passo indietro". Un messaggio chiaro che rafforza l'impegno delle istituzioni nella tutela della sicurezza dei cittadini.

La memoria di Falcone e Morvillo: svelata la Fiat Croma

Nel pomeriggio, la presidente Meloni ha preso parte a una toccante cerimonia presso il Museo del presente 'Giovanni Falcone e Paolo Borsellino' a Palazzo Jung.

L'evento clou è stato lo svelamento della Fiat Croma, l'automobile su cui viaggiavano il giudice Giovanni Falcone e sua moglie, Francesca Morvillo, il 23 maggio 1992, giorno della strage di Capaci. Questa iniziativa assume un valore ancora più profondo in quanto si svolge a pochi giorni dal 34° anniversario della strage di via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino.

La Fondazione Falcone, ente promotore del museo e dell'evento, ha sottolineato l'importanza della presenza della premier. "La presenza della premier testimonia l'impegno delle istituzioni nel custodire e tramandare il sacrificio di quanti hanno sacrificato la propria vita per la giustizia e la libertà dell'Italia", ha affermato la Fondazione.

Un tributo che evidenzia come la memoria delle vittime della mafia sia un patrimonio civile e culturale imprescindibile per la nazione, un fondamento per il futuro e una guida per le nuove generazioni.

La Fondazione Falcone e il Museo del Presente hanno espresso la loro profonda gratitudine alla Presidenza del Consiglio, al Ministero della Giustizia, al Ministero della Difesa e al Corpo di Polizia Penitenziaria. Il loro "sensibilità istituzionale e straordinario spirito di servizio" ha reso possibile il viaggio e la realizzazione di questa "straordinaria occasione". La presidente Meloni ha concluso la sua giornata ringraziando la magistratura e le Forze dell'ordine per "aver fermato la banda dei Kalashnikov", riaffermando con forza che "la legalità è la strada" da percorrere.