Il segretario di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello, ha lanciato un appello all’unità in vista del congresso regionale del partito, fissato per il 9 settembre. Durante una conferenza stampa a Napoli, Martusciello ha definito l’evento un “nuovo inizio”. All’incontro hanno partecipato numerosi dirigenti regionali e provinciali.

Martusciello ha posto l’obiettivo di raggiungere il 20% dei consensi. Il vicesegretario regionale Gianfranco Librandi ha evidenziato la crescita dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, sottolineando come il 9 settembre rappresenti un “nuovo inizio” per puntare a tale obiettivo.

Il sottosegretario Tullio Ferrante ha ricordato il passaggio dal 5% delle elezioni regionali 2020 a oltre il 10% nel 2025, con un triplicato numero di consiglieri. Ferrante ha aggiunto che il partito è in continua espansione, mirando a intercettare l’elettorato di centro riformista.

Prospettive e Rinnovamento Interno

Il senatore e coordinatore provinciale Francesco Silvestro si è dichiarato disponibile per un eventuale ruolo di vicesegretario vicario, sottolineando il proprio impegno sul territorio. Iris Savastano ha descritto il congresso come “un nuovo inizio fondamentale per le sfide che ci aspettano, per una squadra più forte”, un’occasione per presentare un programma per Napoli e la Campania e lavorare sulle liste per le Comunali.

Il vicesegretario regionale Pasquale Perrone Filardi ha sottolineato che il rinnovamento è già in atto. Ha rimarcato che Forza Italia, nelle ultime elezioni regionali, è stato l’unico partito in controtendenza in Campania rispetto al dato nazionale, registrando un incremento di almeno il 25-30% e raggiungendo il 10,7%. Questo è segno di un partito radicato e rinnovato.

Appello Nazionale per la Coesione

La necessità di unità nei congressi regionali è stata ribadita a livello nazionale. Un incontro a Milano tra Marina Berlusconi e Alberto Cirio ha evidenziato l’importanza di celebrare i congressi solo in presenza di piena coesione. In Campania, alcuni parlamentari, tra cui il senatore Francesco Silvestro, hanno sollecitato una sospensione dei congressi per concentrarsi sul rafforzamento del partito nei territori e sulla costruzione di liste competitive.

Un documento presentato alla dirigenza ha enfatizzato la priorità di rafforzare la presenza di FI nei territori, costruire liste competitive e contribuire alla vittoria del centrodestra, mirando a un congresso unitario per le prossime sfide politiche e amministrative.