Il prossimo 11 settembre 2019 J-Ax si esibirà ad Ostia nell'ambito dell'Algida Red Party 2019, un evento voluto ed allestito per promuovere il tema dell'inclusione sociale e dare sostegno alla Onlus Anfass, che lotta da circa quattro decadi in favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e più in generale si batte per la tutela dei diritti delle persone disabili, sia in ambito italiano che europeo.

Il rapper, cantante ed imprenditore milanese, ha un rapporto speciale con la località situata sul litorale romano, facente parte a tutti gli effetti del Comune di Roma. Quest'estate J-Ax ha infatti centrato ancora una volta l'obbiettivo di creare un vero e proprio tormentone estivo, con un brano dedicato proprio ad Ostia.

Il rapper vuole donare cinquantamila euro in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

"Fin da giovane ho frequentato Ostia", ha dichiarato l'ex amico e socio di Fedez, che si è poi detto un fiero sostenitore dei diritti dei disabili, manifestando sensibilità sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche, motivo per cui ha deciso di sposare in pieno la causa in questione.

Alessandro Aleotti, questo il vero nome dell'artista milanese classe 1972, ha dichiarato inoltre che vorrà devolvere l'intero compenso per la sua performance – che, stando a quanto da lui dichiarato al Messaggero, ammonterebbe a cinquantamila euro – in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale.

Lo "Zio con due milioni di nipoti" si è inoltre detto felicissimo di suonare nella popolare località balneare, queste le sue parole:

"Sono felicissimo, è il momento di ridare indietro qualcosa, visto che questo posto mi ha dato tanto.

[..] Negli anni '90 avevo un gruppo di amici romani, inclusi personaggi legati ai mondi dell'hip hop e del cinema. Ricordo che durante la stagione estiva si partiva verso le 23:00 per raggiungere alcuni party in spiaggia e mangiare nel pieno della notte, ricordo di aver mangiato tantissime fritture. Era anche un modo per andare al mare quando non te l'aspetti, un po' come entrare in acqua con i pantaloni. Quando abbiamo realizzato il videoclip di 'Ostia Lido' mi sono tornati in mente un sacco di ricordi".

L'Algida Red Party sarà gratuito

L'evento, che si terrà in Piazza dei Ravennati, sarà completamente gratuito per tutti i partecipanti. Durante lo show verrano distribuiti dei gelati, anch'essi gratuiti.

L'inizio dell'Algida Red Party è previsto per le ore 16:00 di mercoledì 11 settembre 2019, tutti i partecipanti all'evento sono invitati ad indossare capi d'abbigliamento di colore rosso.