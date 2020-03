Continua l'aumento dei casi di Covid-19 in tutta Italia. Nonostante le disposizioni del premier Conte di limitare le uscite e la dichiarazione di tutto il Paese come zona rossa, i numeri di contagiati per Coronavirus per il momento continua a crescere.

Ieri gli infetti in Italia erano 24.747, oggi siamo a 27.980 con ben 3.233 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sfortunatamente aumentano anche i casi di decessi, ieri erano 1.809, oggi siamo a 2.158, con un incremento di 349 defunti in 24 ore. Buone notizie anche sul fronte guariti passati da 2.335, dato aggiornato a ieri, a 2.749 con 414 guariti in più in un giorno.

Coronavirus: bollettino 16/03

Il bollettino di oggi, lunedì 16 marzo, fa chiarezza sugli infetti da Covid-19 in tutta Italia. I casi, nel nostro Paese, hanno raggiunto quota 27.980 dall'inizio dell'epidemia. In Lombardia, si sono registrate nelle ultime 24 ore 1.377 nuovi casi, arrivando così al totale di 14.649 persone infette da coronavirus; in Emilia Romagna i casi passano da 3.093, cifra aggiornata a ieri, a 3.522 rilevando così nelle ultime 24 ore un aumento di 429 casi; situazione critica anche in Veneto, che registra un aumento di casi, arrivando oggi a 2.743 contagiati, cioè 301 in più rispetto a domenica 15 marzo; in Piemonte si contano oggi 1.516 casi, vale a dire 405 nuovi casi rispetto a ieri; anche nelle Marche si registra un aumento di infetti, in una giornata si contano 109 nuovi positivi al covid-19 con un totale complessivo di 1.242; in Campania si evince un aumento di 67 con il numero complessivo salito così a 400.

Continuando a passare in rassegna lo stivale troviamo la Toscana passata da 781 malati, rilevati ieri, ad un totale di 866 con un aumento di 85 in solamente 24 ore; anche la Sicilia ha un numero aggiornato di infetti, si passa infatti da un totale rilevato ieri di 188 casi, ad oggi che sono 213 (+ 25 in un giorno); peggiora la situazione nel Lazio, ieri il numero era pari a 437, oggi si sale a 523 con un incremento di 87 unità in sole 24 ore; i positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono oggi 386, cioè 39 in più rispetto alla giornata di domenica; in Abruzzo si riscontrano oggi 39 nuovi casi, per un totale che ammonta a 176 rispetto ai 137 di ieri; anche in Puglia fortunatamente il numero di infetti si ferma a 230; in Umbria i casi totali sono 164, 21 in più rispetto a ieri; Bolzano registra un incremento di contagiati pari a 241 rispetto ai 204 di ieri, contando così, in 24 ore, un aumento di 37 casi; in Calabria, al 16 di marzo si registrano 89 casi totali, 21 in più rispetto a domenica 15; in Sardegna oggi si registrano 30 nuovi casi, passando così ad un totale di 107; in Valle D'Aosta, si contano oggi 105 infetti in confronto ai 57 di ieri; Trento, che ieri contava 378 positivi, oggi non conta nessun nuovo contagiato; il Molise, contava ieri 17 casi, oggi si rilevano 4 nuovi contagiati, arrivando così a 21 totali; infine in Basilicata, si riscontra oggi 1 nuovo caso, arrivando così a 12 positivi complessivi.

Vittime e guariti dal Covid 19

Attualmente il numero di decessi per coronavirus si attesta a 2.158 registrando in sole 24 ore un aumento di 349 morti . La regione più colpita è la Lombardia, che conta ad oggi 1.420 decessi. Come già accennato arrivano però anche buone notizie, aumenta infatti il numero di guarigioni, ieri erano 2.335, oggi sono 2.749 cioè 414 in più nell'arco di una sola giornata.