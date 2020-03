Aumentano in Italia i casi di coronavirus. Dopo le disposizioni di ieri di Conte, di chiudere tutte i negozi, che non siano di beni primari, ad oggi il nostro paese conta più di 15.000 contagiati, 3.000 in più rispetto a mercoledì. Ovviamente Conte ha ribadito di avere fiducia, di rimanere in casa evitando il più possibile gli scambi sociali, poiché solo stando uniti si può sconfiggere il virus.

Coronavirus, aggiornamenti contagiati del 12/03

In Lombardia i contagiati salgono a 8.725, 1.145 in più rispetto alla giornata di ieri; in Emilia-Romagna, i casi salgono invece a 1.947, 208 in più di ieri; aumentano i casi anche in Veneto, che ne conta attualmente 1.384, ovvero 361 in più; il Piemonte passa da 501 casi a 580, ovvero 79 casi in più rispetto a mercoledì 11/03; le Marche arrivano a 592, ottenendo 113 nuovi casi; la Liguria, con 80 casi in più rispetto a ieri, arriva a 274 contagiati; la Campania riscontra 25 contagi in più, arrivando a 179: la Toscana tocca i 344 infetti, più 44 casi rispetto a ieri; la Sicilia supera i 100 casi, arrivano a 115, con più di 32 casi nelle ultime 24 ore; il Lazio registra 50 nuovi casi, arrivando così da 150 a 200 contagiati rispetto alla giornata di ieri; il Friuli Venezia Giulia con 41 nuovi casi rispetto a ieri, totalizza 167 positivi al Covid-19; Abruzzo registra 46 nuovi risultati positivi, arrivando a 84 infetti; la Puglia supera anch'essa i 100 casi, 104 per la precisione, con più di 27 casi rispetto a ieri; Umbria invece 64 casi, 18 in più di ieri; Bolzano 104 casi, 29 in più della giornata dell'11 marzo; la Calabria arriva a quota 33, con 14 nuovi casi nelle ultime 24 ore; la Sardegna nella giornata di oggi ha registrato 2 nuovi casi arrivando così a quota 37; la Valle D'Aosta passa da 20 a 27 nuovi infetti; il Trento conta attualmente 107 positivi al Covid-19, con più di 30 casi in confronto a ieri; il Molise con 16 infetti, non ha avuto nuovi casi nella giornata odierna e lo stesso vale per la Basilicata, che, fortunatamente, si ferma ad 8.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 6.650, più di 812 rispetto a ieri, 1.153 sono in terapia intensiva e 5.036 sono in isolamento.

Le nuove restrizioni

A seguito dei continui aumenti dei contagiati, sono state disposte delle nuove restrizioni utili per combattere il virus. Occorre l'autocertificazione anche per spostamenti a piedi. Se si tratta di spostamenti per motivi salutari o di lavoro, si può usare lo stesso foglio, altrimenti bisogna munirsi di un'altra copia e compilarla, motivando il perché dell'uscita.

Chiusura di mercati e altri negozi non utili ai bisogni di prima necessità. Si potrà dunque continuare a fare la spesa, ma bisogna mantenere distanza di un metro dalle altre persone e le entrate andranno contingentati. Si potrà inoltre andare anche in farmacie, andare dal medico per le analisi o ecografie. Si potrà andare ai tabacchi e dal benzinaio; saranno chiusi i bar e i ristoranti; possibilità di farsi consegnare cibo e altri beni di prima necessità a domicilio.

Non si può uscire per una passeggiata, si può portare a spasso il cane o fare un piccola passeggiata senza allontanarsi dalla propria abitazione. Le chiese e altri luogo di culto sono aperti, ma è vietato celebrare funerali o matrimoni.