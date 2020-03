Aumentano anche oggi i casi di Coronavirus nel nostro Paese. L’Italia sembra però continuare a rispettare le disposizioni del Governo di mantenere chiuse tutte le attività non utili a soddisfare i bisogni primari e di rimanere presso le proprie abitazioni. Ad oggi 13 Marzo 2020 il nostro Paese registra però più di 17660 casi totali, cioè oltre 2.000 in più rispetto alla giornata di ieri, 12 marzo. Ad oggi i decessi totali sono 1.266. Ovviamente bisogna continuare a seguire le regole imposte dal Governo: evitare di uscire di casa, se non per casi strettamente necessari e avere fiducia nei medici, nel personale sanitario e nelle forze dell’ordine che continuano a lavorare ininterrottamente in tutta Italia per garantire le cure necessarie.Intanto dalla Cina sono giunti ieri alcuni esperti e dispositivi medici per aiutare l’Italia in questo periodo di profonda crisi sanitaria.

Coronavirus: aggiornamento del bollettino del 13/03

In Lombardia aumentano i contagiati, che salgono a 9.820; in Emilia- Romagna, i contagiati raggiungono il numero di 2.263, registrando più 316 contagi rispetto alla giornata di ieri; anche il Veneto registra un aumento di casi, che salgono a 1.595 cioè più 211 positivi nelle ultime 24 ore; il Piemonte registra attualmente 840, cioè 260 in più rispetto al 12/03; le Marche toccano quota 725 infetti, registrando 133 nuovi positivi rispetto a ieri; anche la Campania riscontra dei contagi in più, arrivando a quota 220, mentre ieri erano 179; la Toscana arriva a 470 positivi al Coronavirus, registrando dunque, nelle ultime 24 ore, 106 nuovi casi; la Sicilia passa dai 115 casi, registrati ieri 12/03, a 130 quindi 15 nuovi infetti registrati nelle ultime 24 ore; il Lazio registra nuovi casi, rispetto ai 200 della giornata di ieri, arriva dunque a 242 casi; il Friuli Venezia Giulia, conta oggi 90 nuovi positivi, totalizzando così 257 persone con Covid-19; l’Abruzzo registra 6 nuovi casi, arrivando così a 89; la Puglia passa da 104 casi, registrati ieri, a 129, registrando quindi nelle ultime 24 ore, 25 nuovi riscontri; Umbria invece arriva a 76, cioè 12 in più rispetto al giorno precedente; Bolzano invece conta attualmente 125 infetti, 21 in più rispetto a ieri; la Calabria totalizza attualmente 33 casi risultati positivi al coronavirus, cioè 5 nuovi casi nelle ultime 24 ore; la Sardegna nella giornata odierna ha registrato 4 nuovi casi, arrivando a quota 43.

la Valle D’Aosta passa a 28 casi, 1 in più rispetto a ieri; il Trento, che ieri contava 107 risultati positivi al virus, attualmente ne conta 56 in più, arrivando dunque a 163; il Molise, che ieri contava 16 casi, oggi arriva a 17 e infine la Basilicata, ieri ferma a 8, oggi sale a 10 .

Arrivano dalla Cina nuovi medici per fronteggiare il fenomeno Covid-19

Ieri, in tarda serata, è atterrato all’aereoporto di Fiumicino di Roma un aereo proveniente dalla Cina con a bordo un team di esperti medici.

A bordo 9 specialisti esperti, 6 maschi e 3 donne, guidati dal vicepresidente della Croce Rossa cinese, Yang Huichuan, e dal professore esperto di rianimazione Liang Zongan. Si tratta di medici, infermieri e rianimatori che hanno fronteggiato l’emergenza Coronavirus in Cina, ed è il terzo team di esperti che viene mandato in aiuto dal governo cinese (dopo quelli in Iraq e in Iran). A bordo dell’aereo erano presenti anche tantissime attrezzature utili per la sanità italiana.