Il Coronavirus avanza sempre di più. Ogni giorno aumentano i casi delle persone che hanno contratto il virus. Per questo il governo ha Conte ha annunciato delle misure più restrittive. Lo scopo è quello di riuscire ad arginare il più possibile la diffusione del virus. Proprio per questo motivo molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo si sono uniti per far capire alla gente che per il momento è meglio restare a casa.

Sui social appelli dei vip a restare in casa

Cantanti, conduttori, attori, tutti si sono mobilitati sui social con l'hashtag 'Io resto a casa.

' Lo scopo è quello di sensibilizzare sul rispetto delle norme che dovrebbero portare ad una riduzione del numero di persone contagiate. L'iniziativa pare sia stata molto apprezzata anche dal Ministero della salute che sulla sua pagina Instagram ha raccolto e postato gli appelli fatti in queste ore dalle celebrità. L'hashtag 'Io resto a casa', ovviamente è entrato subito in tendenza e sta spopolando sui vari social network.

Artisti uniti contro l'emergenza Coronavirus

Da Jovanotti a Nek, da Vasco Rossi a Fiorello, da Giuliano Sangiorgi a Tiziano Ferro e non solo.

Tanti personaggi famosi hanno postato sui loro profili social appelli anche divertenti e bizzarri in cui invitano a restare a casa. Jovanotti per esempio strimpella uno strumento arabo mai suonato prima tirato fuori ora che è chiuso in casa e minaccia i fans di fare un disco suonato tutto a cappella. Scherza ma dice che bisogna ascoltare gli esperti e che ognuno deve fare la sua parte. Giuliano Sangiorgi leader dei Negramaro ha scritto un testo inedito dedicato proprio a questi giorni.

Ha ribadito anche lui di restare a casa. Nek si rivolge soprattutto ai giovani dicendo nel video messaggio che bisogna avere sale in zucca, e soprattutto un occhio di riguardo non solo per noi stessi, ma specialmente per i nostri genitori e i nostri nonni che in questa circostanza sono purtroppo i soggetti più a rischio. Alla campagna si sono uniti davvero in tantissimi. L'attore Fabio De Luigi ha postato un video divertente dove si rivolge agli iperattivi invitandoli per il momento a restare calmi.

Poi aggiunge che lui essendo pigro resta in casa. Il cantante Vasco Rossi invece ha detto che la cosa è seria, che si tratta di una vera guerra per cui bisogna seguire le direttive e non aggravare la situazione. Per il bene nostro e degli altri bisogna avere un comportamento responsabile e intelligente. Non si è sottratto neanche il cantautore Ligabue che sui social ha ribadito quanto la situazione sia seria. Poco fa il Premier Conte ha annunciato nuove norme ancora più restrittive. Di seguito i nuovi provvedimenti.

Conte in conferenza stampa: 'Italia tutta zona protetta'

Il Premier Giuseppe Conte ha convocato una conferenza stampa straordinaria per comunicare le nuove norme con cui cercare di arginare il Coronavirus.

Conte ha dichiarato che non ci sarà più una zona rossa ma l'Italia sarà tutta in zona protetta. Le sue parole esatte sono state: "Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione: “Io resto a casa”. Non ci sarà più una zona rossa ma un’Italia zona protetta. Il Premier ha anche comunicato che le attività didattiche rimarranno sospese fino al 3 aprile. Così come è stato sospeso il campionato di Calcio e tutte le manifestazioni sportive. Poi hai aggiunto: "Dobbiamo intervenire in modo più deciso per garantire la sicurezza alle persone più fragili. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia.

Abbiamo una grande responsabilità”.