L'urgenza di trovare una terapia che contrasti il Coronavirus ha spinto la prestigiosa rivista scientifica Nature Research a pubblicare, lo scorso 10 febbraio, una lista di potenziali agenti antivirali come opzione terapeutica contro la malattia. Il resveratrolo risulta come l'unica opzione di origine naturale in mezzo a decine di farmaci. Ad oggi nessun farmaco o vaccino è stato ancora approvato clinicamente per il trattamento dell'infezione da Sars-CoV-2, ma alcune ricerche in vitro hanno evidenziato l'efficacia del resveratrolo contro altri ceppi del virus.

Nel 2017, per esempio, è uscito un articolo scientifico sulla rivista BMC Infectious Diseases nel quale un gruppo di scienziati cinesi dimostrarono una significativa inibizione dell'infezione MERS-CoV (un ceppo del coronavirus manifestatosi nel 2013 nel Medioriente) e una prolungata sopravvivenza cellulare dopo il trattamento con resveratrolo nelle cellule in vitro. Il problema però è che il trans-resveratrolo utilizzato nella ricerca ha un basso tasso di assorbimento e quindi i risultati potrebbero non essere automaticamente traslabili all'essere umano.

Forse altre forme di resveratrolo potrebbero avere migliori chance.

L'Italia all'avanguardia

L'Italia è all'avanguardia nella ricerca su questa molecola. Un gruppo di lavoro scientifico italiano ha condotto negli ultimi anni numerose ricerche sulla biodisponibilità del resveratrolo, pubblicando decine di articoli scientifici e ottenendo diversi brevetti, che riconoscono l’efficacia della molecola, in particolare in ambito immunologico ed oncologico.

In una conversazione informale, il professor Giampietro Ravagnan, Senior Researcher del CNR con alle spalle decine di pubblicazioni su resveratrolo e resveratrolo glucoside (Polidatina), ha riferito che l'effettiva azione anti-coronavirus per ora è stata dimostrata solo in vitro, in un singolo studio e su un altro ceppo del virus: "È presto per dare un'indicazione certa, ma abbiamo alcuni dati incoraggianti che stiamo approfondendo" ha detto.

Resveratrolo versus Coronavirus

