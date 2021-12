DentalPro è il più grande gruppo odontoiatrico italiano, con 250 centri dentistici distribuiti sul territorio (presenti in 14 regioni, la sede principale è a Milano). Con alle spalle 11 anni di attività, ha gestito complessivamente oltre un milione di pazienti e l'obiettivo dell'azienda, da sempre, è quello di offrire al paziente una cura personalizzata grazie a un team di medici specializzati (iscritti all'Albo degli Odontoiatri), attraverso strutture accoglienti dotate di tecnologie moderne, come la Tac 3D, per una diagnosi approfondita.

Le certificazioni di DentalPro

I servizi offerti vengono garantiti dai controlli del Comitato Medico Scientifico, che fornisce le linee guida dei protocolli clinici e seleziona le migliori attrezzature e materiali in dotazione. Come si legge sul sito aziendale, è la prima realtà della sanità privata in Italia ad avere tre certificazioni Iso per l'ambiente, la qualità e la sicurezza. Nel 2019 ha fondato la DentalPro Academy, scuola che fornisce formazione nel settore odontoiatrico.

I centri dentistici sono a disposizione dei pazienti sette giorni su sette, offrendo trattamenti a 360° (garantiti fino a 10 anni), con la possibilità di finanziare i trattamenti su più anni.

I servizi offerti da DentalPro

Tra i trattamenti offerti da DentalPro vi sono:

Implantologia : l'installazione di viti in lega di titanio (che vanno a sostituire le radici naturali del dente), a cui viene applicato un perno moncone e una corona; in questo modo viene ricreato totalmente un dente;

: l'installazione di viti in lega di titanio (che vanno a sostituire le radici naturali del dente), a cui viene applicato un perno moncone e una corona; in questo modo viene ricreato totalmente un dente; Estetica dentale : trattamenti con cui si possono correggere i difetti estetici della dentatura;

: trattamenti con cui si possono correggere i difetti estetici della dentatura; Protesi dentarie : manufatti protesici che vanno a compensare la mancanza di uno o più denti;

: manufatti protesici che vanno a compensare la mancanza di uno o più denti; Parodontologia : branca dell'odontoiatria che si occupa dei tessuti che sostengono i denti, ovvero la gengiva, l'osso e il legamento parodontale;

: branca dell'odontoiatria che si occupa dei tessuti che sostengono i denti, ovvero la gengiva, l'osso e il legamento parodontale; Conservativa : si occupa della cura dei denti danneggiati da carie o traumi, conservandone la struttura e la forma;

: si occupa della cura dei denti danneggiati da carie o traumi, conservandone la struttura e la forma; Igiene dentale : con trattamenti atti a mantenere una buona igiene orale come la detartrasi;

: con trattamenti atti a mantenere una buona igiene orale come la detartrasi; Ortodonzia : che intercetta e corregge i difetti di occlusione e allineamento dentale;

: che intercetta e corregge i difetti di occlusione e allineamento dentale; Endodonzia: ovvero la devitalizzazione, che viene applicata quanto la lesione cariosa raggiunge la polpa dentale;

Odontoiatria pediatrica: per la Salute

Il check-up offerto da DentalPro

DentalPro offre ai pazienti un check-up approfondito del cavo orale, con una visita che dura circa un'ora ed è articolata in quattro fasi.

Si inizia con l'anamnesi, in cui viene tracciata una sorta di cartella clinica del paziente in cui vengono indicate le abitudini di igiene orale, le malattie pregresse e gli eventuali disturbi riscontrati. Si prosegue con la visita approfondita e se necessario con un'indagine radiografica digitale. Alla fine della visita il paziente riceve una diagnosi completa dello stato di salute della bocca. In caso di necessità o di patologie riscontrate, viene fornito anche il relativo piano di cura.