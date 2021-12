HDental nasce nel 2013 cercando di coniugare, così come definito dall'azienda, conoscenze e competenze mediche con un esclusivo approccio professionale al servizio odontoiatrico. Il Gruppo conta 27 poliambulatori e laboratori sparsi in tutta Italia, essenzialmente nel Centronord, tutti di proprietà. Per politica aziendale HDental non ha adottato la soluzione del franchising come pratica commerciale. Avere studi di proprietà permette una grande rete tra i medici e professionisti interni di HDental, una condivisione continua del know-how e di casistiche risolte.

L’azienda si rivolge ai pazienti che hanno problemi con lo stato di Salute dei propri denti, moltissimi sono i servizi di odontoiatria erogati per ogni fascia di età, da apparecchi per bambini a protesi e capsule dentali in età adulta.

I trattamenti odontoiatrici erogati dai professionisti HDental

I trattamenti odontoiatrici offerti dai medici e professionisti di HDental coprono tutte le casistiche riguardo allo stato di salute della bocca e dei denti. In particolare vengono trattate le malattie orali, l'odontostomatologia, l'implantologia di ponti o capsule, l'ortodonzia estetica, problemi come le malattie gengivali, diagnostica e radiologia. Negli ambulatori e studi HDental i servizi offerti sono molti, per una più ampia panoramica si consiglia di visitare la pagina "Odontoiatria" sul sito aziendale, in caso di dubbi o richieste si può fare riferimento al form presente alla pagina "prenota una visita" dove si dovrà indicare tutta una serie di dati compilando la richiesta in ogni sua parte e si verrà richiamati dall'amministrazione per fissare una prima visita.

Si può fare riferimento al numero verde 800 960 105, gratuito sia dal telefono fisso che dal cellulare per prenotare un trattamento o una visita, oppure se si ha urgenza di parlare con l'amministrazione il numero telefonico è 02 55180941 oppure all'indirizzo di posta elettronica info@hdental.it per una richiesta generica scritta.

Il Gruppo è attivo anche su tutti i social network dove si può entrare in comunicazione con l'assistenza inviando un messaggio privato attraverso le pagine aziendali.

Gli ambulatori di HDental e convenzioni

HDental è presente con i propri ambulatori e studi essenzialmente al centro e nord Italia, è possibile trovare quello più vicino alla propria abitazione sul sito aziendale alla pagina "I centri", apparirà la lunga lista di comuni dove è presente il Gruppo medico.

HDental inoltre ha stretto convenzioni con numerosi fondi di investimento e società di assicurazioni per permettere un abbattimento dei costi, inoltre è in grado di erogare finanziamenti internamente con i propri consulenti in caso di trattamenti lunghi e onerosi.

In Emilia Romagna gli studi si trovano a Bologna, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Lugo di Romagna (Ravenna); in Friuli Venezia Giulia a Pordenone e Martignacco (Udine); nel Lazio a Roma, Frosinone e Viterbo; in Liguria a Genova. La Lombardia è la regione con il maggior numero di centri HDental, si trovano ad Anzano del Parco (Como), Erbusco (Brescia), Opera (Milano), Pavia, San Martino in Strada (Lodi), Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), Treviglio (Bergamo) e Varese; nelle Marche il punto di riferimento è a Pesaro e in Piemonte a Galliate (Novara), Torino e Vercelli; in Trentino Alto Adige nei due capoluoghi Trento e Bolzano, in Veneto a San Biagio di Callalta (Treviso).